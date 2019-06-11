Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти

Москва. 11 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики. "Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в Twitter. Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам". По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

Кроме того, поддержку рынку оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне ослабления темпов роста мировой экономики.

Практически все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в "зеленой зоне" во вторник вслед за повышением индикаторов в США накануне, несмотря на новые заявления президента США Трампа. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,39%. Китайский Shanghai Composite прибавил 2%, Shenzhen Composite - 3%, гонконгский Hang Seng - 0,8%. Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, новозеландский NZX 50 - на 1,1%. Индийский индекс BSE Sensex вырос на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite. В минусе торгуются только индексы Малайзии, Пакистана и Лаоса.

В понедельник Трамп заявил, что США введут новые пошлины на новые категории китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, который состоится в Осаке в конце июня. MarketWatch отмечает, что никаких сигналов о том, что глава КНР планирует пропустить встречу, не поступало. Между тем, по мнению Трампа, странам удастся заключить торговое соглашение. "Сделка с Китаем будет заключена. Знаете, почему? Из-за пошлин", - сказал президент.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе азиатских торгов во вторник, инвесторы пытаются оценить ситуацию на рынке в плане соотношения спроса и предложения топлива. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,64% - до $62,69 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на 1,58% и составляла на закрытие $62,29 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 1,03% - до $53,81 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 1,35%, до $53,26 за баррель.

Главным опасением для мирового рынка топлива остается замедление темпов роста мировой экономики из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем. С другой стороны, страны ОПЕК+ пока успешно выполняют условия соглашения об ограничении нефтедобычи, действие которого заканчивается в июле. В конце июня страны соберутся для обсуждения возможного продления соглашения, и, по общему мнению, решение будет положительным.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций выросла в понедельник в 1,1 раза по отношению к предыдущему дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,193 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,595 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 июня снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (8-10 июня) 0,04%, поднявшись до 605,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001-04R" (+0,21%), "Уралкалий ПБО-05-Р" (+0,21%) и "ФСК ЕЭС-001Р-01R" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-001Р-07" (-0,5%), "ГТЛК-001Р-03" (-0,5%) и "Уралкалий ПБО-04-Р" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) установил объем размещения двухлетних облигаций серии БО-09Р на уровне 10 млрд рублей, первоначально озвучивался объем "до 10 млрд рублей". При этом финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,15% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 8,32% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. Сбор заявок на облигации прошел 10 июня. Техническое размещение выпуска состоится 25 июня. Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом до 500 млрд рублей, которая была зарегистрирована в июне 2016 года. По программе, рассчитанной на 50 лет, бумаги могут размещаться на срок до 30 лет.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 3-6-го купонов серии 001Р-04R в размере 7,9% годовых. Бонды объемом 25 млрд рублей были размещены в мае 2018 года на 10 лет. Ставки 1-2-го купонов установлены на уровне 7% годовых, купоны полугодовые. По бондам 24 июня предстоит оферта.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) приобрело по оферте 8 млн 822,354 тыс. облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 88,2% выпуска. Бонды объемом 10 млрд рублей "Газпром нефть" разместила в июне 2016 года на 30 лет. Купоны полугодовые, ставка текущего купона - 7,75% годовых.

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" досрочно погасит облигации серий БО-01, БО-03, БО-05, БО-06 и БО-07. Погашение пройдет 25 июня, в дату окончания 18-го купонного периода. Совокупный номинальный объем всех выпусков - 43 млрд рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения. Ставка текущего купона серий БО-01 и БО-07 составляет 8,85% годовых, серий БО-03, БО-05 и БО-06 - 8,95% годовых.