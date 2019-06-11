Утренние прогнозы: "быки" начинают выдыхаться

Внешний фон, сформированный на утро вторника, в целом аналитики оценивают как располагающий к дальнейшему умеренному росту отечественных акций. Однако перекупленность на рынке нарастает, что в совокупности с дивидендными отсечками Сбербанка и Роснефти может заметно охладить "быков".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы МосБиржи и РТС завершили торги понедельника умеренным укреплением, в течение дня обновив исторический и годовой максимумы соответственно. Перекупленность на российском рынке нарастает, что мешает индикаторам идти выше, хотя в целом веских сигналов против дальнейшего роста не наблюдается. Признаком начала масштабной краткосрочной коррекции может стать закрепление индексов ниже 2700 и 1300 пунктов соответственно. Утром во вторник российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от благоприятного внешнего фона, но сильного укрепления ждать едва ли стоит. "Быки" начинают выдыхаться, в связи с чем повышение в ближайшие дни может носить более умеренный характер (особенно ввиду дивидендных отсечек по Сбербанку и "Роснефти".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,5-0,7%, в районе 2725-2730 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи способен заметно просесть под влиянием дивидендного разрыва в акциях "Сбербанка". Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Внешний фон к открытию торгов остается достаточно благоприятным, чтобы поддержать спрос на российские бумаги. Вместе с тем влияние фактора "торговых войн" на поведение инвесторов сократилось, но еще не исчерпано - открытыми остаются вопросы в отношении взаимных пошлин США и КНР (президент США пригрозил увеличением пошлин в случае отказа главы КНР от встречи в рамках саммита G-20 в конце месяца). Можно ожидать открытия в "минусе" по акциям Сбербанка, которые начиная с сегодняшнего дня торгуются без дивидендов в режиме "Т+2". На валютном рынке остается в силе возможность углубления коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне восстановления "спроса на риск".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник индекс МосБиржи обновил исторический максимум на хорошем внешнем фоне: американские рынки продолжают отыгрывать некие договоренности между США и Мексикой, позволившие Трампу не вводить пошлины на мексиканские товары. Вроде ничего не мешает индексу МосБиржи двинуться к верхней границе восходящего канала в районе 2760 пунктов, но сегодня рублевый индикатор откроется в "минусе" из-за отсечки по Сбербанку. По нашей оценке, дивидендный "гэп" по Сбербанку составит 10-12 рублей, что уведет индекс на процент в "минус". Внешний фон благоволит покупкам".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка во вторник, на наш взгляд, продолжает способствовать росту отечественных индексов. Цены на энергоносители и металлы на открытии торгов демонстрируют положительную динамику, фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы также находятся в "зеленой зоне". Мы ожидаем роста отечественных индексов на открытии торгов в пределах 0,3-0,5%. Особый интерес для инвесторов на этой неделе представляет очередное заседание совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, может быть принято решение о снижении ключевой ставки. Также стоит отметить, что в течение ближайших нескольких недель состоятся отсечки для попадания в реестр акционеров большинства отечественных компаний для получения дивидендов за 2018 год".