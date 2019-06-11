Индекс МосБиржи откроется в "минусе" - Алор Брокер

"В понедельник индекс МосБиржи обновил исторический максимум на хорошем внешнем фоне: американские рынки продолжают отыгрывать некие договоренности между США и Мексикой, позволившие Трампу не вводить пошлины на мексиканские товары. Вроде ничего не мешает индексу МосБиржи двинуться к верхней границе восходящего канала в районе 2760 пунктов, но сегодня рублевый индикатор откроется в "минусе" из-за отсечки по Сбербанку. По нашей оценке, дивидендный "гэп" по Сбербанку составит 10-12 рублей, что уведет индекс на процент в "минус". Внешний фон благоволит покупкам", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России