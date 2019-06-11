Перекупленность на российском рынке акций нарастает - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС завершили торги понедельника умеренным укреплением, в течение дня обновив исторический и годовой максимумы соответственно. Перекупленность на российском рынке нарастает, что мешает индикаторам идти выше, хотя в целом веских сигналов против дальнейшего роста не наблюдается. Признаком начала масштабной краткосрочной коррекции может стать закрепление индексов ниже 2700 и 1300 пунктов соответственно. Утром во вторник российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от благоприятного внешнего фона, но сильного укрепления ждать едва ли стоит. "Быки" начинают выдыхаться, в связи с чем повышение в ближайшие дни может носить более умеренный характер (особенно ввиду дивидендных отсечек по Сбербанку и "Роснефти")", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

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Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК, Сбербанк России