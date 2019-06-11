У рубля сохраняются шансы оставаться достаточно стабильным за счёт реализации бюджетного правила - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил своё укрепление, пользуясь своим статусом высокодоходной валюты. В нефти вновь преобладали продажи, но для рубля этот фактор долгое время не является доминирующим. Министр финансов РФ А. Силуанов допустил падение цены на нефть до $30, но лишь в случае отсутствия договорённостей по сокращению добычи в рамках OPEC+. Некоторое время назад он также заявлял о необходимости продления ограничений, а президент РФ В. Путин высказался за консолидированную позицию в рамках OPEC+, выступая в рамках ПМЭФ. Можно говорить о том, что финансовый блок правительства предпочитает держать цены под контролем, а не заниматься ценовой войной за мизерный прирост доли рынка. На этом фоне у рубля сохраняются шансы оставаться достаточно стабильным за счёт реализации бюджетного правила", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.