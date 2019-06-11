Brent торгуется у $62,5 за баррель

Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в понедельник. Практически все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в "зеленой зоне" во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе азиатских торгов во вторник.

Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в понедельник благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.

"Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в Twitter.

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам". По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

Благодаря этой новости стоимость акций американских автопроизводителей Ford Motor и General Motors повысилась на 0,6% и 1,5% соответственно, поскольку участники рынка опасались ответных действий Мексики в случае введения пошлин.

Между тем уже в понедельник Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что США введут новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в японской Осаке 28-29 июня.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп примет решение о введении тарифов после встречи с Си Цзиньпином, которая запланирована "на полях" саммита.

Кроме того, поддержку рынку оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне ослабления темпов роста мировой экономики.

"Всего за полгода ожидания инвесторов сменились с трех повышений ставки в текущем году до трех снижений, - говорит инвестиционный директор Morgan Stanley Wealth Management Лайза Шэлетт. - Но главный вопрос в том, сможет ли смягчение денежно-кредитной политики предотвратить спад в экономике".

Также инвесторы оценивали новости о сделках на рынке слияний и поглощений.

Акции United Technologies подешевели на 3,1% на новости, что компания объединит свое аэрокосмическое подразделение с оборонной компанией Raytheon. Объединенная компания получит название Raytheon Technologies, ее совокупная выручка составит порядка $74 млрд в 2019 году.

В результате слияния образуется производственный гигант, выпускающий двигатели Pratt & Whitney, ракеты Tomahawk, системы ПВО Patriot и истребители F-35. Объединение произойдет путем обмена акциями.

Котировки бумаг Ratheon поднялись на 0,7%.

Цена бумаг разработчика ПО для бизнес-аналитики Tableau Software взлетела на 34% после того, как американская Salesforce, предоставляющая облачные услуги, достигла соглашения о приобретении компании за $15,7 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Salesforce, сделка одобрена советами директором обеих компаний и будет полностью оплачена акциями. Закрытие сделки ожидается до конца октября 2019 года.

Капитализация Merck & Co. Inc. повысилась на 0,1%. Merck сообщила о покупке фармкомпании Tilos Therapeutics, объем сделки оценивается в $773 млн.

Стоимость акций производителя марихуаны Tilray Inc. выросла на 11% на новости, что компания заключила соглашение с крупнейшим акционером, Privateer Holdings, о том, что Privateer пока не будет выставлять на продажу имеющиеся у него акции Tilray.

Котировки бумаг Tesla Inc. увеличились на 4,1% после того, как аналитики Robert W. Baird подтвердили свой прогноз по ним на уровне "выше рынка" и отметили, что опасения по поводу спроса на электромобили компании чрезмерны.

Акции сети магазинов видеоигр GameStop подскочили в цене на 8,4% благодаря сообщению о старте программы выкупа бумаг компании на сумму до $72 млн. В прошлую пятницу котировки упали до минимального уровня с 2003 года из-за слабой квартальной отчетности и готового прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average 10 июня увеличился на 78,74 пункта (0,3%) и составил 26062,68 пункта. Индикатор завершил в плюсе шестую сессию подряд.

Standard & Poor's 500 повысился на 13,39 пункта (0,47%) - до 2886,73 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 81,07 пункта (1,05%) и составил 7823,17 пункта.

Практически все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в "зеленой зоне" во вторник вслед за повышением индикаторов в США накануне, несмотря на новые заявления президента США Дональда Трампа.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 0,3%, более широкий Topix - 0,4%.

Китайский Shanghai Composite прибавил 2%, Shenzhen Composite - 3%, гонконгский Hang Seng - 0,8%.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, новозеландский NZX 50 - на 1,1%. Индийский индекс BSE Sensex вырос на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite.

В минусе торгуются только индексы Малайзии, Пакистана и Лаоса.

В понедельник Трамп заявил, что США введут новые пошлины на новые категории китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, который состоится в Осаке в конце июня. MarketWatch отмечает, что никаких сигналов о том, что глава КНР планирует пропустить встречу, не поступало.

Между тем, по мнению Трампа, странам удастся заключить торговое соглашение. "Сделка с Китаем будет заключена. Знаете, почему? Из-за пошлин", - сказал президент.

Поддержку китайским индексам оказало заявление министерства финансов КНР о снижении ограничений на размещение облигаций местными органами самоуправления. Они смогут размещать бумаги для привлечения финансирования определенных ключевых проектов.

Позитивным фактором для рынка также стали данные о том, что индекс оценки компаниями Австралии делового климата в стране в мае вырос до 7 пунктов с нулевого уровня в апреле. Одной из причин восстановления оптимизма бизнеса стали сигналы о том, что ЦБ Австралии может снизить базовую процентную ставку для поддержки экономики.

Акции японского автопроизводителя Nissan дорожают на 0,3%, Toyota - на 0,9%, Honda - на 0,1%.

Цена акций поставщика оборудования для мобильных устройств AAC Technologies поднимается на 3%, Sunny Optical - на 2,6%.

Котировки ценных бумаг южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics увеличиваются на 0,2%, LG Electronics - на 5,8%.

Бумаги японского производителя стали Japan Steel растут в ходе торгов во вторник на бирже в Токио на 2,1%, финкомпании Mitsubishi UFJ - на 1,4%, тогда как котировки акций ритейлера Fast Retailing снижаются на 1,6%.

Капитализация австралийской горнодобывающей компаний BHP увеличивается на 2,3%, нефтедобывающей Beach Energy - на 1,5%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе азиатских торгов во вторник, инвесторы пытаются оценить ситуацию на рынке в плане соотношения спроса и предложения топлива.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск подорожали на $0,18 (0,29%) - до $62,47 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $1 (1,58%) и составляла на закрытие $62,29 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,34 (0,64%) - до $53,60 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,73 (1,35%), до $53,26 за баррель.

Главным опасением для мирового рынка топлива остается замедление темпов роста мировой экономики из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят торговое соглашение в рамках саммита G20, который состоится в Осаке в конце июня. Между тем накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что США введут новые пошлины на новые категории китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит.

В мае Трамп, несмотря на проходящий в то время раунд двухсторонних переговоров с Китаем по торговым разногласиям, поднял пошлины на импортируемые из КНР товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание готовиться к введению пошлин на товары стоимостью еще $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

С другой стороны, страны ОПЕК+ пока успешно выполняют условия соглашения об ограничении нефтедобычи, действие которого заканчивается в июле. В конце июня страны соберутся для обсуждения возможного продления соглашения, и, по общему мнению, решение будет положительным.

Вместе с тем глава отдела исследований сырьевого рынка в Goldman Sachs Джеффри Карри считает, что переговоры представителей нефтедобывающих стран будут сложными. По его словам, текущие темпы роста спроса на топливо "не способствуют прекращению действия соглашения, но и не настолько плохи, чтобы привести к более резкому сокращению добычи".

Дополнительным факторами, осложняющими принятие решения, является неопределенность в отношении объемов экспорта нефти из Ирана и рост добычи сланцевой нефти в США, отметил эксперт.