Ожидаем роста отечественных индексов на открытии торгов в пределах 0,3-0,5% - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка во вторник, на наш взгляд, продолжает способствовать росту отечественных индексов. Цены на энергоносители и металлы на открытии торгов демонстрируют положительную динамику, фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы также находятся в "зеленой зоне". Мы ожидаем роста отечественных индексов на открытии торгов в пределах 0,3-0,5%. Особый интерес для инвесторов на этой неделе представляет очередное заседание совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, может быть принято решение о снижении ключевой ставки. Также стоит отметить, что в течение ближайших нескольких недель состоятся отсечки для попадания в реестр акционеров большинства отечественных компаний для получения дивидендов за 2018 год", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.