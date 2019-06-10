Рубль умеренно растет к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на развернувшуюся вниз нефть

Москва. 10 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений мировых инвесторов и не реагирует на развернувшуюся вниз нефть.

Курс доллара США составил 64,7 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 11,0 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,18 руб./EUR1, подешевев на 27,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,3 копейки - до 68,51 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерни торгах на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам. Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, так как достиг с этой страной соглашения о борьбе с нелегальной миграцией. "Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в "Твиттере".

В то же время трейдеры продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Как сообщил Трамп в интервью телеканалу CNBC, он намерен ввести новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в конце июня. В ответ на вопрос, будут ли пошлины введены немедленно, если китайский лидер пропустит саммит, Трамп ответил: "Да, будут. И я думаю, что он приедет, у нас назначена встреча. У нас с ним отличные отношения, он прекрасный парень, отличный человек, очень сильный, очень умный, но он за Китай, а я - за Соединенные Штаты". "Китай заключит торговое соглашение, потому что им придется это сделать", - добавил Трамп.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, валютные пары движутся в узких диапазонах, а их основными драйверами движения выступают внешние условия. "Какой либо особой внутренней истории, способной оказать серьезное влияние на рубль, пока нет. Безусловно, интерес представляет заседание Банка России в пятницу, но, в принципе, опыт последнего времени показывает, что решение ЦБ по ставке носит ограниченное влияние на валютный курс", - подчеркивает Поддубский.

Как отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, валюты emerging markets, в том числе, рубль получили поддержку после достижения договоренности США с Мексикой. "На этом фоне рубль весь день торговался в положительной зоне против доллара, несмотря на укрепление последнего к корзине шести основных валют на Forex. Кроме того, отечественная валюта получала поддержку и от нефтяных котировок, укреплявшихся в первой половине дня. К вечеру стоимость марки Brent вышла в отрицательную зону, что, тем не менее, почти не сократило преимущество отечественной валюты", - отметил Кравченко.

"Рубль сегодня слегка укреплялся к доллару и более заметно к евровалюте. Доллар США весь день консолидировался около 64,72 руб./$1 и завтрашнюю сессию начнет вблизи этого рубежа. Среднесрочный коридор 64-66 руб./$1 сохраняется в силе. Евро готов провалиться под отметку 73,0 руб./EUR1 сегодня вечером. Завтрашний день станет показательным для европейской валюты", - говорит старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Нефтяной рынок усилил снижение в понедельник вечером, инвесторы реагируют на развитие торгового конфликта США с Китаем и следят за заявлениями Саудовской Аравии о продлении сделки по снижению нефтедобычи. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,82% - до $62,77 за баррель. Ранее Brent росла, котировки доходили до $64,1 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась на 0,15% - до $53,91 за баррель.

Негативное влияние на котировки нефти оказывает заявление Трампа о готовности ввести новые пошлины на импорт китайских товаров, в то время как поддержку оказывают заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности продлить соглашение об ограничении нефтедобычи до конца текущего года.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 июня на 24,75 копейки, до 64,7919 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,57 копейки, до 73,2148 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в понедельник на 24,55 копейки по отношению к пятнице и составил 64,7409 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 23,6 копейки и составил 64,7318 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 138,349 млн, из которых $486,684 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 651,665 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 5,19 копейки по отношению к пятнице, до 73,1669 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 19,97 копейки и составил 73,1776 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR520,78 млн, из которых EUR162,877 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR357,903 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,94% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 7,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц также осталась на прежнем уровне - 8,07% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 3 б.п. - до 8,21% и 8,29% годовых.