Рост рынка акций вслед за миром сдержала просевшая нефть, но индекс МосБиржи успел обновить максимум

Москва. 10 июня. Рынок акций РФ начал неделю с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи за счет роста большинства blue chips на фоне оптимизма внешних фондовых площадок благодаря позитивным событиям в торговой сфере; усилия "быков" сдерживала упавшая нефть.

По итогам сессии индекс МосБиржи составил 2742,59 пункта (+0,5%) - новый максимум на закрытие торгов (в течение дня индекс достигал 2746,36 пункта), индекс РТС - 1335,71 пункта (+0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,6%.

Доллар просел до 64,69 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,6%), "Мосбиржи" (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,1% и +2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8% и +0,9% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%).

Просели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,9% и -0,8% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3% и -1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%) и подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%, до 45,44 рубля, выплаты за четвертый квартал - 1,4 рубля на акцию).

Индексы в США в пятницу выросли на фоне слабых статданных по рынку труда, которые, по мнению экспертов, увеличивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). После закрытия рынка в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, так как достиг с этой страной соглашения о борьбе против нелегальной иммиграции.

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну мигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

На этих новостях в понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%), "плюсует" Европа (CAC 40, FTSE прибавляют 0,3-0,6%, биржи Германии не работают в связи с праздниками) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 1,1% и превысил 2900 пунктов).

Инвесторов также ободрило заявление глав финансовых ведомств стран G20 по итогам состоявшейся в минувшие выходные встречи, в котором выражена готовность принять меры для противостояния возникающим рискам.

В центре внимания рынка остается торговый спор США и Китая. Министр финансов США Стивен Мнучин, пообщавшийся в рамках встречи министров финансов и глав центробанков G20 с главой китайского ЦБ И Ганом, заявил, что беседа, в ходе которой они "прямо обсудили торговые вопросы", была конструктивной.

Министры финансов стран G20 выразили озабоченность ростом напряженности в сфере торговли и геополитики и влиянием, которое это может оказать на глобальную экономику, говорится в итоговом коммюнике встречи.

Нефть в понедельник корректируется после роста, подогретого новостями об ослаблении буровой активности в США, а также сигналами о том, что страны ОПЕК+ готовы продлить соглашение об ограничении добычи на второе полугодие текущего года; цена Brent опустилась на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,89 за баррель (-0,6% и +2,6% в пятницу), июльская цена WTI - $53,98 за баррель (-0,02% и +2,7% в пятницу).

Согласно данным Baker Hughes, обнародованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 11 единиц - до 789 установок. Падение отмечено по итогам четвертой из последних пяти недель, с начала года число действующих установок уменьшилось на 96 единиц.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что кооперация России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. Министр выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года, поскольку цена нефти ниже $60 за баррель не дает инвесторам уверенности в инвестициях.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак, в свою очередь, отметил, что Россия и Саудовская Аравия одинаково понимают ситуацию на нефтяном рынке и договорились принимать совместные решения.

По оценке главного аналитика компании "БКС Премьер" Антона Покатовича, некоторая деэскалация торговой напряженности по мексиканскому направлению способствует ограниченному восстановлению аппетитов к покупке риска. Также ожидается, что на заседании в пятницу ЦБ РФ снизит ставку на 25 базисных пунктов (до уровня 7,5% годовых). Ожидания данного шага, как и его реализация в конце недели могут поддержать рост рынка ОФЗ, что окажет рублю косвенную поддержку.

Также есть сигналы от ФРС в виде роста толерантности американских монетарных властей к идее смягчения своей политики. В случае реальной готовности Федрезерва к снижению ставок позиция Штатов по торговому противостоянию с Китаем может также получить определенное смягчение. Ожидания рынками новых монетарных стимулов от ФРС является одним из факторов, с помощью которого инвесторам удается оставаться инертными к рискам замедления роста мировой экономики, считает эксперт.

Тем не менее, ситуация с торговым противостоянием США и Китая остается сложной. Звучащие заявления США и Поднебесной по торговому конфликту продолжают характеризоваться постоянной изменчивостью, не позволяя настроениям рынка нормализоваться. Тревожность участников рынка за рост мировой экономики никуда не исчезла, а лишь получила "камуфляж" со стороны ожиданий снижения ставок в США. Нефть Brent пока проторговывает область вокруг $63 за баррель, но в ближайшие недели можно ожидать возвращения котировок к более активному росту, считает Покатович.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, обновление максимума индексом МосБиржи стало возможным благодаря бумагам Сбербанка (MOEX: SBER), которые превышали рубеж 250 рублей в последний день торговли с дивидендами. Вполне вероятно, что на графике МосБиржи рисуется разворотная фигура "двойная вершина". Движение вниз станет почти неизбежным на фоне дивидендных отсечек индексных тяжеловесов. После Сбербанка дивидендную отсечку проведет "Роснефть".

Поддержку рублю продолжает оказывать умеренно-жесткая денежная политика ЦБ РФ. Даже вероятное снижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании в пятницу не окажет существенного влияния на ситуацию. Министр финансов Антон Силуанов выступал в рамках думского комитета по бюджету и налогам, где заявил, что правительство допускает падение цен на нефть в район $30 за баррель, но лишь в случае невозможности продления соглашения по ограничению добычи. Ранее он говорил о том, что Минфин РФ поддерживает дальнейшее участие России в соглашении. Об этом же говорил и президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ. Соответственно, можно предполагать, что финансово-экономический блок правительства выступает с единой позицией по данному вопросу.

Внешние рынки подросли, реагируя на то, что США отложили на неопределенное время принятие 5%-ных пошлин на весь мексиканский экспорт. Однако настораживает иное: согласно заявлениям министра финансов США Стивена Мнучина, Трамп примет решение о дальнейших изменениях тарифов для КНР после саммита G20.

Утренний оптимизм в нефти утих и на смену пришли осторожность и тревожность. Китайский импорт нефти сократился за май на 8%, хотя рост в первые пять месяцев года составляет 7,6%. В США за прошлую неделю сократилось число активных буровых установок на 11 единиц, но более неприятным для нефти может стать тенденция ухудшения ситуации на рынке труда США. Статистика американского Минэнерго указывает в последнее время на то, что потребление нефти и нефтепродуктов в США сокращается. Соответственно, даже сокращение буровой активности не компенсирует факта рекордных объемов текущей добычи в США при одновременном сокращении спроса. Остается также неясным вопрос о продлении соглашения ОПЕК+, хотя почти все его участники говорят о близости позиций, но против выступают отдельные корпорации. Соответственно, до прояснения ситуации котировки могут быть подвержены повышенной волатильности, считает аналитик.

Российский рынок акций уже во вторник окажется в условиях просадки бумаг Сбербанка, которые в понедельник торговались последний день с дивидендами, напомнил Кочетков.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова, поводом для оптимизма стали договоренности США и Мексики, позволяющие урегулировать вопросы нелегальной иммиграции и избежать введения торговых пошлин. Однако эти новости не дают поводов для улучшения ожиданий урегулирования торговых вопросов США с Китаем. То, что угрозы повышения тарифов сработали с Мексикой, может быть воспринято как аргумент в пользу того, что они сработают и с Китаем, однако действия Китая говорят об обратном. Обозначено намерение ограничить экспорт редкоземельных металлов, что может быть критичным для производителей электронных компонентов. Какие-то шаги в этом направлении вероятны после переговоров на саммите G20 в Японии в конце июня.

Глава ФРС на прошлой неделе заявил, что регулятор готов вести адекватную для поддержки экономического роста политику - это было воспринято инвесторами как готовность к снижению ставок (сейчас ожидания рынка сместились в сторону 2-3 снижений до конца 2019 года и 4 снижений ставок до конца 2020 года). Если статистика в США продолжит ухудшаться, то ФРС вполне может снизить ставки.

Российский рынок акций продолжил рост вместе с глобальным, индекс МосБиржи обновил вершину. Цены на нефть постепенно растут и закрепляются выше $63 за баррель Brent. В целом, повышение дивидендов "Газпромом" будет иметь долгосрочные последствия для всего российского рынка, и неделей роста вопреки глобальной коррекции это не ограничится, считает аналитик.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, оптимизм инвесторов поддержало заключение соглашения между США и Мексикой по поводу иммигрантов, благодаря чему удалось избежать введения импортных пошлин на мексиканские товары. Это немного ослабило опасения участников торгов по поводу замедления мировой экономики. Заявления китайских властей о наличии большого инструментария для поддержки внутренней экономики и ожидания стран G20 о сохранении и даже, возможно, ускорении темпов роста мирового ВВП в 2019 году добавили еще немного энтузиазма инвесторам. На российском рынке в лидерах роста выступают бумаги нефтегазового и электроэнергетического секторов, отмечает эксперт.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отмечает, что аппетит к риску на глобальных рынках продолжает восстанавливаться, но основные риски никуда не ушли.

В ключевой теме для рынков - вопросе торговых противоречий США и Китая - какой-либо принципиально новой информации участники рынка не получили. Министр финансов США Мнучин заявил, что "не видит возможности возобновить торговые переговоры до встречи лидеров двух стран на саммите G20". На выходных китайское издание "Синьхуа" сообщило о намерении властей создать "национальную систему контроля над технологической безопасностью", что, по всей видимости, может усилить контроль над экспортом некоторых технологий в США. Тема торгового конфликта между двумя ведущими экономиками мира остается открытой, и, вероятно, как минимум до саммита G20 в конце июня неопределенность сохранится.

На российском рынке акций постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон - в понедельник состоялись дивидендные отсечки в акциях "Акрона" (MOEX: AKRN) и "Магнитогорского металлургического комбината", также на этой неделе состоятся отсечки в акциях Сбербанка, "Роснефти", "Магнита", что суммарно снизит индекс МосБиржи примерно на 35 пунктов. На данный момент диапазон 2700-2750 пунктов по индексу МосБиржи сохраняет актуальность, и в приближении к дивидендным отсечкам индекс МосБиржи может вернуться к верхней границе данного диапазона, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+11,7% и +3,5% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+6,3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+5,4%), акции "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+4,2%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+3,3%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+3,2%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,1% и +2,8% "префы"), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,7%).

Подешевели "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-4,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-3,4%), акции "Акрона" (-2,2%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2,2%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-1,8%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-1,7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-1,3%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,566 млрд рублей (из них 15,582 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).