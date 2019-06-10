Во вторник рост индекса МосБиржи будет сдерживать снижение акций Сбербанка - ГК "ФИНАМ"

"Рынки продолжают отыгрывать возможное смягчение монетарной политики ведущими мировыми центробанками; инвесторы, в свою очередь, по-прежнему рассчитывают на торговую сделку между Вашингтоном и Пекином, которая, по их мнению, может состояться "на полях" саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня, - отмечает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. - Ранее Белый дом сообщил, что ряд китайских товаров, экспортируемых в США, не будут подлежать повышению пошлин до 15 июня. Таким образом, на старте недели сложился достаточно позитивный новостной фон, который может способствовать дальнейшему подъему на мировых финансовых площадках.

Сегодня российский фондовый рынок завершил торги в умеренно-позитивном ключе. Рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,48%, закрывшись на отметке 2742.59 пунктов. В лидерах роста - акции РусГидро (+3,64%) и ОГК-2 (+2,12%), в аутсайдерах - бумаги Акрона (- 2,24%) и Мечела (- 1,90%). Индекс РТС вырос на 0,73%. В настоящий момент локальные поддержки в фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 130000 и 128000 п. Сопротивление - 131500 пунктов. Завтра рост индекса МосБиржи будет сдерживать снижение акций Сбербанка, которые в рамках дивидендного гэпа могут опуститься к отметке 232 рублей за бумагу".