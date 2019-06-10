Развивающиеся рынки получили определенную поддержку после достижения договоренности США с Мексикой - ИК "Велес Капитал"

"В начале недели доллар чувствовал себя весьма уверенно на международных площадках, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Большую часть дня индекс доллара DXY укреплялся, прибавляя к вечеру порядка 0,3%. Американская валюта демонстрировала укрепление ко всем шести валютам индекса без исключения, в том числе росла на 0,2% в паре с евро (что в том числе являлось причиной заметного снижения единой европейской валюты и на внутреннем рынке - почти на 0,5% к окончанию рабочего дня). Укреплению доллара на мировых площадках способствовало сохранение беспокойства в отношении торгового конфликта между США и Китаем, усиленного в понедельник существенным снижением объема импорта КНР в мае.

В то же время развивающиеся рынки получали определенную поддержку после достижения договоренности США с Мексикой. В частности, мексиканский песо укреплялся к окончанию рабочего дня более чем на 2%, рост более чем на 1% демонстрировали турецкая лира и южноафриканский рэнд. По всей видимости, данный фактор помогал и рублю, который весь день торговался в положительной зоне против доллара, несмотря на укрепление последнего к корзине шести основных валют на форекс. Кроме того, отечественная валюта получала поддержку и от нефтяных котировок, укреплявшихся в первой половине дня. К вечеру стоимость марки Brent вышла в отрицательную зону, что, тем не менее, почти не сократило преимущество отечественной валюты".