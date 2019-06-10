Цены евробондов РФ в понедельник слегка подросли на фоне возросшего "аппетита к риску"

Москва. 10 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли благодаря возросшему у глобальных инвесторов "аппетита к риску" на фоне ожиданий скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене в рамках коррекции, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 7 базисных пунктов по отношению к закрытию 7 июня и составила 112,71% от номинала, что соответствует доходности 3,23% годовых (снижение на 2,5 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 7 июня на 9 базисных пунктов, составив 100,36% от номинала. Их доходность выросла на 4 базисных пункта, до 1,85% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем на 6,5 базисного пункта, составив 138 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 13 базисных пунктов - до 118,16% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,62% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 12 базисных пунктов, до 114,02% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт - до 4,62% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году прибавили в цене 25 базисных пунктов, подорожав до 105,92% от номинала, что соответствует доходности 3,775% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 9 базисных пунктов, до 106,72% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,175% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 37 базисных пунктов, поднявшись до 108,2% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,72% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 8 пунктов, до 102,56% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,875% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций продолжился ценовой рост, обусловленный общемировым спросом глобальных инвесторов на рисковые активы в ожидании возможного скорого смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом США. В частности, на данный момент вероятность снижения базовой процентной ставки ФРС на ближайшем заседании 31 июля оценивается рынком уже в 83%. Кроме того, участники рынка все больше и больше закладываются на то, что примеру американского регулятора в плане смягчения ДКП могут последовать и другие мировые Центробанки. А это в свою очередь стимулирует спрос на долговые бумаги практически всех emerging markets. Сегодня выросли в цене евробонды Турции, Бразилии, Аргентины, и российские бумаги следовали в рамках этого глобального тренда", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке вице-президент управления долговых ценных бумаг и деривативов Альфа-банка Егор Романченко.