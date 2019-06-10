Salesforce.com - бенефициар "цифровой революции" - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование динамики акций компании Salesforce.com - одного из крупнейших поставщиков корпоративных облачных сервисов в мире и разработчика одноименной CRM-платформы. Большой спрос на облачные решения Salesforce.com позволяет компании демонстрировать стабильно высокие темпы роста финансовых показателей. Аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Salesforce.com привлекательным инструментом для среднесрочных инвестиций, оценивая потенциал роста бумаг на уровне 19,9%.

Salesforce.com - один из крупнейших поставщиков корпоративных облачных сервисов в мире и разработчиком одноименной CRM-платформы. Программные продукты Salesforce.com используются сотнями тысяч предприятий по всему миру из различных отраслей экономики, включая финансовые услуги, здравоохранение, госсектор, телекоммуникации и связь, розничную торговлю, медиа бизнес, автомобильную промышленность, образование, некоммерческую деятельность и др. Капитализация компании составляет около $123 млрд.

В последние кварталы Salesforce.com фиксирует большой спрос на свои облачные решения, что позволяет компании демонстрировать стабильно высокие темпы роста финансовых показателей. Не стал исключением и последний отчетный период Salesforce.com - I квартал 2020 финансового года, завершившийся 30 апреля. Так, выручка увеличилась на 24.3% г/г, до $3.74 млрд, и превысила консенсус-прогноз на уровне $3.68 млрд. Столь значительный подъем выручки, по мнению экспертов ГК "ФИНАМ", был обусловлен продолжающимся ростом популярности предлагаемых компанией облачных решений, а также эффектами от сделок M&A.

Сильными сторонами Salesforce.com являются устойчивый баланс и способность генерировать значительные денежные потоки. На фоне продолжающейся "цифровой революции" в мире все больше компаний переходят на использование CRM-систем, и Salesforce.com, будучи ведущим игроком в данной сфере, продолжит оставаться главным бенефициаром данной тенденции. Salesforce.com инвестирует значительные средства в разработку новых и совершенствование уже имеющихся продуктов, активно использует в них новые передовые технологии, основанные на искусственном интеллекте. Важной частью стратегии роста компании являются также сделки M&A.

"Руководство Salesforce.com весьма оптимистично смотрит в будущее и установило целевой показатель выручки на 2023 фингод в диапазоне $26-28 млрд, что означает ее удвоение за 4 года, причем данный прогноз предполагает только органический рост продаж и не учитывает эффекты от возможных новых сделок M&A. Мы считаем акции Salesforce.com привлекательным инструментом для среднесрочных инвестиций, и устанавливаем целевую цену на уровне $190, что соответствует потенциалу роста бумаг 19,9% от текущих отметок", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Игорь Додонов.