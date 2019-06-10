Деэскалация торговой напряженности и монетарные сигналы придают рублю сил - БКС

"Некоторая деэскалация торговой напряженности по мексиканскому направлению способствует ограниченному восстановлению аппетитов к покупке риска, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Рубль на этом фоне начинает неделю укреплением выше уровней 64,8. Считаем, что эта неделя для рублевой валюты будет иметь нейтральный характер. Мы ожидаем, что в эту пятницу ЦБ РФ снизит ставку на 25 б.п. до уровня 7,5%. Ожидания данного шага, как и его реализация в конце недели могут поддержать рост рынка ОФЗ, что окажет рублю косвенную поддержку. Также мы видим сигналы от ФРС в виде роста толерантности американских монетарных властей к идее смягчения своей политики. Мы продолжаем полагать, что в случае реальной готовности Федрезерва к снижению ставок позиция Штатов по торговому противостоянию с Китаем может также получить определенное смягчение. Ожидания рынков новых монетарных стимулов от ФРС также является одним из факторов, с помощью которого инвесторам удается оставаться инертными к рискам замедления роста мировой экономики".

В плоскости торговых конфликтов ситуация хотя и получает шансы на деэскалцию - США пока что отложили введение тарифов для мексиканских товаров, но так или иначе остается весьма сложной, полагает Антон Покатович. Последние заявления как США, так и Поднебесной по торговому конфликту продолжают характеризоваться постоянной изменчивостью, не позволяя настроениям рынка нормализоваться. "Тревожность участников рынка за рост мировой экономики никуда не исчезла, а лишь получила "камуфляж" со стороны ожиданий снижения ставок в США, на что мы указывали выше, - отмечает эксперт "БКС Премьер". - Нефтяные цены в понедельник двигаются вблизи уровня 63$, мы продолжаем ожидать возвращения котировок к более активному росту в перспективе ближайших недель.

В таких условиях рубль, вероятно, останется мало подвержен внешним движениям. Прогнозируем движение курса рубля до конца недели в диапазоне 64,4-65,8".