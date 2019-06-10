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Главная / Мнения аналитиков / Деэскалация торговой напряженности и монетарные сигналы придают рублю сил - БКС
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10 июня 2019 года 17:20
Деэскалация торговой напряженности и монетарные сигналы придают рублю сил - БКС
"Некоторая деэскалация торговой напряженности по мексиканскому направлению способствует ограниченному восстановлению аппетитов к покупке риска, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Рубль на этом фоне начинает неделю укреплением выше уровней 64,8. Считаем, что эта неделя для рублевой валюты будет иметь нейтральный характер. Мы ожидаем, что в эту пятницу ЦБ РФ снизит ставку на 25 б.п. до уровня 7,5%. Ожидания данного шага, как и его реализация в конце недели могут поддержать рост рынка ОФЗ, что окажет рублю косвенную поддержку. Также мы видим сигналы от ФРС в виде роста толерантности американских монетарных властей к идее смягчения своей политики. Мы продолжаем полагать, что в случае реальной готовности Федрезерва к снижению ставок позиция Штатов по торговому противостоянию с Китаем может также получить определенное смягчение. Ожидания рынков новых монетарных стимулов от ФРС также является одним из факторов, с помощью которого инвесторам удается оставаться инертными к рискам замедления роста мировой экономики". В плоскости торговых конфликтов ситуация хотя и получает шансы на деэскалцию - США пока что отложили введение тарифов для мексиканских товаров, но так или иначе остается весьма сложной, полагает Антон Покатович. Последние заявления как США, так и Поднебесной по торговому конфликту продолжают характеризоваться постоянной изменчивостью, не позволяя настроениям рынка нормализоваться. "Тревожность участников рынка за рост мировой экономики никуда не исчезла, а лишь получила "камуфляж" со стороны ожиданий снижения ставок в США, на что мы указывали выше, - отмечает эксперт "БКС Премьер". - Нефтяные цены в понедельник двигаются вблизи уровня 63$, мы продолжаем ожидать возвращения котировок к более активному росту в перспективе ближайших недель. В таких условиях рубль, вероятно, останется мало подвержен внешним движениям. Прогнозируем движение курса рубля до конца недели в диапазоне 64,4-65,8".
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10 июня 2019 года 19:43
"Рынки продолжают отыгрывать возможное смягчение монетарной политики ведущими мировыми центробанками; инвесторы, в свою очередь, по-прежнему рассчитывают на торговую сделку между Вашингтоном и Пекином, которая, по их мнению, может состояться "на полях" саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня, -... читать дальше
.10 июня 2019 года 19:43
Москва. 10 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений мировых инвесторов и не реагирует на развернувшуюся вниз нефть. читать дальше
.10 июня 2019 года 19:40
Рост рынка акций вслед за миром сдержала просевшая нефть, но индекс МосБиржи успел обновить максимум
Москва. 10 июня. Рынок акций РФ начал неделю с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи за счет роста большинства blue chips на фоне оптимизма внешних фондовых площадок благодаря позитивным событиям в торговой сфере; усилия "быков" сдерживала упавшая нефть. читать дальше
.10 июня 2019 года 19:10
Развивающиеся рынки получили определенную поддержку после достижения договоренности США с Мексикой - ИК "Велес Капитал"
"В начале недели доллар чувствовал себя весьма уверенно на международных площадках, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Большую часть дня индекс доллара DXY укреплялся, прибавляя к вечеру порядка 0,3%. Американская валюта... читать дальше
.10 июня 2019 года 18:33
Москва. 10 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли благодаря возросшему у глобальных инвесторов "аппетита к риску" на фоне ожиданий скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене в рамках коррекции, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.10 июня 2019 года 17:58
Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование динамики акций компании Salesforce.com - одного из крупнейших поставщиков корпоративных облачных сервисов в мире и разработчика одноименной CRM-платформы. Большой спрос на облачные решения Salesforce.com позволяет компании демонстрировать стабильно... читать дальше
.10 июня 2019 года 16:57
"Сырьевые рынки на фоне пессимистичных данных из США и, как следствие, падения доллара показали разнонаправленное движение на прошлой неделе: нефть умеренно скорректировалась, золото подорожало. За неделю нефть сорта Brent снизилась на 1,9%. Однако уже в пятницу нефтяные котировки стали... читать дальше
.10 июня 2019 года 16:49
"В отличие от "коллег по сырьевому цеху" российский рубль продолжил укрепление против основных валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4105 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,94%, недельная осталась на уровне 7,98%, а месячная - 8,07%. Поддержку рублю продолжает... читать дальше
.10 июня 2019 года 16:40
В июне основными событиями для долговых рынков, вероятно, станут заседания мировых центробанков - Sberbank Asset Management
"На прошлой неделе на первый план вышла тема монетарной политики ФРС США. Как отметил глава Федрезерва, регулятор не обязан придерживаться своих предыдущих прогнозов. Рынки восприняли комментарий как сигнал о том, что уже в нынешнем году может быть снижена базовая ставка ФРС. В отсутствие новых... читать дальше
.10 июня 2019 года 16:35
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. Прогнозная... читать дальше
.10 июня 2019 года 16:25
"Пара USD/RUB с открытия демонстрировала поступательное снижение, периодически обновляя двухнедельный минимум, но затем отскочила. Пара EUR/RUB в понедельник стартовала на отрицательной территории, после чего также продолжала активно двигаться вниз, повторив недельный минимум, но затем перешла к... читать дальше
.10 июня 2019 года 16:10
БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. читать дальше
.10 июня 2019 года 15:46
"ТМК отложила SPO 59,4% TMK-Artrom из-за более низкой, чем ожидалось, оценки компании. ТМК не планирует продавать европейский актив и собирается сохранить контролирующую долю. Об отсрочке вторичного размещения 59,4% европейского дивизиона уже сообщалось в начале мая. Менеджмент не предоставил... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:38
Москва. 10 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и росту спроса на рисковые активы. читать дальше
.10 июня 2019 года 15:36
Горнодобывающая компания GeoProMining (GPM) начала сбор заявок на 5-летние еврооблигации на $300 млн, ориентир ставки купона – 8,0%, что выглядит непривлекательно, учитывая высокие риски, отмечается в обзоре аналитиков БКС Глобал Маркетс. "Мы считаем низкую долговую нагрузку, диверсифицированный... читать дальше
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