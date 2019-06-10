Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря росту спроса глобальных инвесторов на рисковые активы

Москва. 10 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и росту спроса на рисковые активы.

Курс доллара США составил 64,76 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,17 руб./EUR1, подешевев на 28,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,55 копейки - до 68,54 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 июня на 24,75 копейки, до 64,7919 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,57 копейки, до 73,2148 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам. Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, так как достиг с этой страной соглашения о борьбе с нелегальной миграцией. "Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в "Твиттере".

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам". Ранее президент США пригрозил, что будет вводить против Мексики все более жесткие пошлины, если власти этой страны не примут решительные меры по борьбе с нелегалами. В Мехико согласились на переговоры по этому вопросу.

Тем временем трейдеры продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Трамп примет решение о том, вводить ли тарифы на новую группу китайских товаров, после того, как встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин. Ранее он сообщил, что встречу планируется провести на "на полях" саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня. Мнучин также написал в "Твиттере", что "откровенно обсудил" с председателем Народного банка Китая (китайский Центробанк) И Ганом вопросы торговых разногласий между двумя странами. Встреча состоялась в кулуарах прошедшего в японской Фукуоке совещания министров финансов стран G20.

"Рубль начинает неделю попытками укрепления, двигаясь в русле рисковых активов, восстанавливающих позиции на фоне решения Трампа не вводить пошлины на товары, импортируемые из Мексики. Длинные позиции по рублю, по данным комиссии по торговле товарными фьючерсами, остаются вблизи исторических максимумов, свидетельствуя о сохраняющемся позитивном настрое участников рынка относительно перспектив рубля. Поддержку рублю также оказывает динамика цен на нефть на фоне роста уверенности участников рынка в вероятном продлении сделки ОПЕК+ до конца 2019 года. Предстоящее в пятницу заседание Банка России вряд ли окажет значимое влияние на рубль. Как итог, рубль продолжит в рамках недели пытаться закрепиться ниже отметки 65 руб./$1", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Явной внутренней истории в динамике рубля не наблюдается. Из событий текущей недели, безусловно, выделяется заседание Банка России в эту пятницу, и в базовом сценарии мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 пунктов. Опыт последних заседаний показывает ограниченное влияние решения ЦБ по ставке на динамику валютного курса, и в этот раз мы также не считаем, что решение регулятора может серьезным образом поменять расклад сил на валютном рынке. Явных драйверов для роста волатильности в рубле пока не наблюдается. В базовом сценарии в паре "доллар-рубль" ориентируемся на консолидацию вблизи 64,50-65 руб./$1", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Нефть Brent перешла к небольшому снижению после роста в первой половине дня, WTI продолжает укрепляться. Участники рынка продолжают оценивать заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности продлить соглашение об ограничении нефтедобычи до конца текущего года. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизились на 0,02% - до $63,37 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,46% - до $54,24 за баррель.

Как заявил аль-Фалих на Петербургском международном экономическом форуме, кооперация России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. Министр выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года, поскольку цена нефти ниже $60 за баррель не дает инвесторам уверенности в инвестициях. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в свою очередь отметил, что Россия и Саудовская Аравия одинаково понимают ситуацию на нефтяном рынке и договорились принимать совместные решения.

В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 11 единиц - до 789 установок. Падение отмечено по итогам четвертой из последних пяти недель, с начала года число действующих установок уменьшилось на 96 единиц.

"Нефть постепенно восстанавливает утраченные позиции, позитивно реагируя на сигналы о том, что в ОПЕК+ настроены продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца года. Такие комментарии поступили в ходе ПМЭФ, где встречались Россия и Саудовская Аравия. Статистика по числу буровых в США показала снижение, что также играет нефти в плюс. На текущей неделе ждем попыток от нефти проторговать вверх $64-65 за баррель Brent. В фокусе на неделе также будут ежемесячные отчеты по рынку нефти (Минэнерго США, ОПЕК и МЭА), интересные в плане оценок баланса и актуальные в преддверии саммита ОПЕК+", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,94% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 7,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц также осталась на прежнем уровне - 8,07% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 3 б.п. - до 8,21% и 8,29% годовых.