Ожидаем Brent в диапазоне $62-65/барр. - Sberbank Asset Management

"Сырьевые рынки на фоне пессимистичных данных из США и, как следствие, падения доллара показали разнонаправленное движение на прошлой неделе: нефть умеренно скорректировалась, золото подорожало. За неделю нефть сорта Brent снизилась на 1,9%. Однако уже в пятницу нефтяные котировки стали демонстрировать попытки к росту на фоне возросшей вероятности продления до конца 2019 г. договоренностей ОПЕК+ о сокращении объемов добычи. Согласно заявлению министра энергетики Саудовской Аравии, для стран картеля продление действующего соглашения ОПЕК и партнеров - вопрос практически решенный; задача в том, чтобы достичь договоренности со странами, не входящими в ОПЕК. На волне ожиданий пролонгации договоренностей ОПЕК+ до конца 2019 г. мы ожидаем нефтяные котировки в диапазоне $62-65/барр. по Brent", - отмечает руководитель отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгений Линчик.