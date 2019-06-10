Поддержку рублю продолжает оказывать умеренно жёсткая денежная политика ЦБ РФ - "Открытие Брокер"

"В отличие от "коллег по сырьевому цеху" российский рубль продолжил укрепление против основных валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4105 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,94%, недельная осталась на уровне 7,98%, а месячная - 8,07%. Поддержку рублю продолжает оказывать умеренно жёсткая денежная политика ЦБ РФ. Даже вероятное снижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании в пятницу не окажет существенного влияния на ситуацию. Министр финансов А. Силуанов выступал в рамках думского Комитета по бюджетам и налогам. Он заявил о том, что правительство допускает падение цен на нефть в район $30, но лишь в случае невозможности продления соглашения по ограничению добычи. Ранее он говорил о том, что Минфин РФ поддерживает дальнейшее участие России в соглашении. Об этом же говорил и президент РФ В. Путин в рамках ПМЭФ. Соответственно, можно предполагать, что финансово-экономический блок правительства выступает с единой позицией по данному вопросу", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.