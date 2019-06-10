.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  В июне основными событиями для долговых рынков, вероятно, станут заседания мировых центробанков - Sberbank Asset Management
.
ГЛАВНОЕ
В мае инфляция в России осталась на уровне 0,3%
Третий месяц инфляция в России держится на уровне 0,3%. В годовом выражении рост цен замедлился до 5,1%, сообщил Росстат. Динамика показателей совпала с прогнозами большинства аналитиков
 
Из-за теневой экономики соцфонды теряют в год около 2,3 трлн рублей
Из-за теневой экономики и "серых" зарплат в России социальные фонды теряют в год приблизительно 2,3 трлн рублей страховых взносов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью "Известиям". "Что касается превышения расходов над доходами...
 
ЦБ объяснил правила расчета недополученного гражданами дохода
ЦБ рассказал, как будет определять, сколько пенсионные фонды обязаны вернуть клиентам недополученных доходов. Представитель департамента коллективных инвестиций ЦБ 7 июня провел встречу с частными фондами о применении к ним фидуциарной...
 
Прокуратура возбуждает дела о воспрепятствовании бизнесу
В прошлом году было возбуждено более 100 уголовных дел по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности на основании материалов прокурорских проверок - почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. О результатах работы...
 
10 июня 2019 года 16:40

В июне основными событиями для долговых рынков, вероятно, станут заседания мировых центробанков - Sberbank Asset Management

"На прошлой неделе на первый план вышла тема монетарной политики ФРС США. Как отметил глава Федрезерва, регулятор не обязан придерживаться своих предыдущих прогнозов. Рынки восприняли комментарий как сигнал о том, что уже в нынешнем году может быть снижена базовая ставка ФРС. В отсутствие новых негативных новостей по торговому противостоянию США и Китая это привело как к снижению ставок по американским казначейским бумагам, так и к восстановлению котировок рисковых активов после коррекции предыдущих недель. CDS на ключевые развивающиеся страны продемонстрировали сужение, что вместе со снижением ставок по американским гособлигациям отразилось в уверенном росте индексов облигаций развивающихся стран. Индексы EMBI+ и CEMBI прибавили 1,7% и 0,5% соответственно. Индексы российских евробондов, EMBI+ Russia и CEMBI Russia, поднялись на 1,8% и 0,8% соответственно.

Рублевый долговой рынок заручился поддержкой вследствие снижения санкционных рисков, замедления инфляции (по недельным данным, рост цен снизился до 5% год к году) и ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банка России на ближайшем заседании. Кривая ОФЗ опустилась на 10-20 б.п., индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи выросли на 0,9% и 0,5% соответственно.

В июне основными событиями для долговых рынков, вероятно, станут заседания мировых центробанков. Интрига заседания ФРС 19 июня заключается в том, смягчит ли американский регулятор риторику. На заседании ЦБ РФ 14 июня можно ожидать снижения ключевой ставки и корректировку прогнозов до конца года. В случае уменьшения опасений относительно роста мировой экономики заседания могут оказать существенную поддержку котировкам облигаций", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин.

Опубликовано: /Sberbank Asset Management/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 июня 2019 года 19:43
Во вторник рост индекса МосБиржи будет сдерживать снижение акций Сбербанка - ГК "ФИНАМ"
"Рынки продолжают отыгрывать возможное смягчение монетарной политики ведущими мировыми центробанками; инвесторы, в свою очередь, по-прежнему рассчитывают на торговую сделку между Вашингтоном и Пекином, которая, по их мнению, может состояться "на полях" саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня, -...    читать дальше
.
10 июня 2019 года 19:43
Рубль умеренно растет к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на развернувшуюся вниз нефть
Москва. 10 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений мировых инвесторов и не реагирует на развернувшуюся вниз нефть.    читать дальше
.
10 июня 2019 года 19:40
Рост рынка акций вслед за миром сдержала просевшая нефть, но индекс МосБиржи успел обновить максимум
Москва. 10 июня. Рынок акций РФ начал неделю с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи за счет роста большинства blue chips на фоне оптимизма внешних фондовых площадок благодаря позитивным событиям в торговой сфере; усилия "быков" сдерживала упавшая нефть.    читать дальше
.
10 июня 2019 года 19:10
Развивающиеся рынки получили определенную поддержку после достижения договоренности США с Мексикой - ИК "Велес Капитал"
"В начале недели доллар чувствовал себя весьма уверенно на международных площадках, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Большую часть дня индекс доллара DXY укреплялся, прибавляя к вечеру порядка 0,3%. Американская валюта...    читать дальше
.
10 июня 2019 года 18:33
Цены евробондов РФ в понедельник слегка подросли на фоне возросшего "аппетита к риску"
Москва. 10 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли благодаря возросшему у глобальных инвесторов "аппетита к риску" на фоне ожиданий скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене в рамках коррекции, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
10 июня 2019 года 17:58
Salesforce.com - бенефициар "цифровой революции" - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование динамики акций компании Salesforce.com - одного из крупнейших поставщиков корпоративных облачных сервисов в мире и разработчика одноименной CRM-платформы. Большой спрос на облачные решения Salesforce.com позволяет компании демонстрировать стабильно...    читать дальше
.
10 июня 2019 года 17:20
Деэскалация торговой напряженности и монетарные сигналы придают рублю сил - БКС
"Некоторая деэскалация торговой напряженности по мексиканскому направлению способствует ограниченному восстановлению аппетитов к покупке риска, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Рубль на этом фоне начинает неделю укреплением выше уровней 64,8. Считаем, что эта неделя для...    читать дальше
.
10 июня 2019 года 16:57
Ожидаем Brent в диапазоне $62-65/барр. - Sberbank Asset Management
"Сырьевые рынки на фоне пессимистичных данных из США и, как следствие, падения доллара показали разнонаправленное движение на прошлой неделе: нефть умеренно скорректировалась, золото подорожало. За неделю нефть сорта Brent снизилась на 1,9%. Однако уже в пятницу нефтяные котировки стали...    читать дальше
.
10 июня 2019 года 16:49
Поддержку рублю продолжает оказывать умеренно жёсткая денежная политика ЦБ РФ - "Открытие Брокер"
"В отличие от "коллег по сырьевому цеху" российский рубль продолжил укрепление против основных валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4105 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,94%, недельная осталась на уровне 7,98%, а месячная - 8,07%. Поддержку рублю продолжает...    читать дальше
.
10 июня 2019 года 16:35
БКС снизил рейтинг ADR "Газпрома" до "держать" в связи с ростом котировок
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. Прогнозная...    читать дальше
.
10 июня 2019 года 16:25
По USD/RUB более вероятно движение в район 64,1-64,15 - БКС
"Пара USD/RUB с открытия демонстрировала поступательное снижение, периодически обновляя двухнедельный минимум, но затем отскочила. Пара EUR/RUB в понедельник стартовала на отрицательной территории, после чего также продолжала активно двигаться вниз, повторив недельный минимум, но затем перешла к...    читать дальше
.
10 июня 2019 года 16:10
БКС снизил рейтинг ADR "Газпрома" до "держать" в связи с ростом котировок
БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.    читать дальше
.
10 июня 2019 года 15:46
ТМК: SPO европейского дивизиона отложено, нейтрально - БКС Глобал Маркетс
"ТМК отложила SPO 59,4% TMK-Artrom из-за более низкой, чем ожидалось, оценки компании. ТМК не планирует продавать европейский актив и собирается сохранить контролирующую долю. Об отсрочке вторичного размещения 59,4% европейского дивизиона уже сообщалось в начале мая. Менеджмент не предоставил...    читать дальше
.
10 июня 2019 года 15:38
Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря росту спроса глобальных инвесторов на рисковые активы
Москва. 10 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и росту спроса на рисковые активы.    читать дальше
.
10 июня 2019 года 15:36
GeoProMining: купон 8,0% не компенсирует высокий риск - БКС Глобал Маркетс
Горнодобывающая компания GeoProMining (GPM) начала сбор заявок на 5-летние еврооблигации на $300 млн, ориентир ставки купона – 8,0%, что выглядит непривлекательно, учитывая высокие риски, отмечается в обзоре аналитиков БКС Глобал Маркетс. "Мы считаем низкую долговую нагрузку, диверсифицированный...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.