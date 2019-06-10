В июне основными событиями для долговых рынков, вероятно, станут заседания мировых центробанков - Sberbank Asset Management

"На прошлой неделе на первый план вышла тема монетарной политики ФРС США. Как отметил глава Федрезерва, регулятор не обязан придерживаться своих предыдущих прогнозов. Рынки восприняли комментарий как сигнал о том, что уже в нынешнем году может быть снижена базовая ставка ФРС. В отсутствие новых негативных новостей по торговому противостоянию США и Китая это привело как к снижению ставок по американским казначейским бумагам, так и к восстановлению котировок рисковых активов после коррекции предыдущих недель. CDS на ключевые развивающиеся страны продемонстрировали сужение, что вместе со снижением ставок по американским гособлигациям отразилось в уверенном росте индексов облигаций развивающихся стран. Индексы EMBI+ и CEMBI прибавили 1,7% и 0,5% соответственно. Индексы российских евробондов, EMBI+ Russia и CEMBI Russia, поднялись на 1,8% и 0,8% соответственно.

Рублевый долговой рынок заручился поддержкой вследствие снижения санкционных рисков, замедления инфляции (по недельным данным, рост цен снизился до 5% год к году) и ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банка России на ближайшем заседании. Кривая ОФЗ опустилась на 10-20 б.п., индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи выросли на 0,9% и 0,5% соответственно.

В июне основными событиями для долговых рынков, вероятно, станут заседания мировых центробанков. Интрига заседания ФРС 19 июня заключается в том, смягчит ли американский регулятор риторику. На заседании ЦБ РФ 14 июня можно ожидать снижения ключевой ставки и корректировку прогнозов до конца года. В случае уменьшения опасений относительно роста мировой экономики заседания могут оказать существенную поддержку котировкам облигаций", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин.