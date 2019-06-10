БКС снизил рейтинг ADR "Газпрома" до "держать" в связи с ростом котировок

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"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "БКС Глобал Маркетс", была повышена на 21% - до $7,5 за штуку.

"Газпром" подорожал на 40% после объявления об увеличении дивидендов за 2018 год в два раза: компания намерена распределить 80% свободного денежного потока (FCF) за прошлый год. Дивдоходность по акциям "Газпрома" за 2018 год составляет 7,2%, что соответствует среднему уровню нефтяных компаний, при этом мы видим риски снижения размера выплат в 2019 году из-за ожидаемого сокращения FCF и отрицательного среднегодового роста скорректированной прибыли на акцию в 2018-20 годах. Более того, компания не считает 16,6 рубля на акцию в виде дивидендов минимальным уровнем. Таким образом, риски падения дивидендов "Газпрома" в следующем году велики даже при сохранении высокого коэффициента выплат", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $6,85 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,06 за штуку.