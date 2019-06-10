По USD/RUB более вероятно движение в район 64,1-64,15 - БКС

"Пара USD/RUB с открытия демонстрировала поступательное снижение, периодически обновляя двухнедельный минимум, но затем отскочила. Пара EUR/RUB в понедельник стартовала на отрицательной территории, после чего также продолжала активно двигаться вниз, повторив недельный минимум, но затем перешла к умеренной коррекции, демонстрируя при этом более слабую динамику на фоне снижения евро на внешнем рынке. Позитивной динамике российской валюты способствует умеренно благоприятный внешний фон, обусловленный некоторым ослаблением внешнеторгового конфликта. Очередной всплеск оптимизма на мировых рынках вызван пятничной новостью, появившейся уже после закрытия американских площадок. Президент США объявил о заключении с Мексикой соглашения по миграционным вопросам, благодаря чему было приостановлено введение пошлин на мексиканский импорт в США. Продолжается ралли на российском долговом рынке. Индекс гособлигаций RGBI повышается пятую сессию подряд, в очередной раз переписав годовую вершину. Высокий спрос на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов оказывает ощутимую поддержку рублю. После пробоя нижней границы диапазона консолидации 64,85-65,6 пара USD/RUB продолжила снижение. В результате был сформирован краткосрочный нисходящий канал, и пока он остается в силе более вероятно движение в район горизонтальной области 64,1-64,15", - эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.