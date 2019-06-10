ТМК: SPO европейского дивизиона отложено, нейтрально - БКС Глобал Маркетс

"ТМК отложила SPO 59,4% TMK-Artrom из-за более низкой, чем ожидалось, оценки компании. ТМК не планирует продавать европейский актив и собирается сохранить контролирующую долю. Об отсрочке вторичного размещения 59,4% европейского дивизиона уже сообщалось в начале мая. Менеджмент не предоставил новой информации, - говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. - Чистый эффект для долга ТМК от SPO, по нашим оценкам, был практически нулевым, тогда как доля владения в Artrom должна была снизиться с 93% до 59%. Мы полагаем, что кредитный профиль ТМК улучшится после продажи IPSCO – компания по-прежнему ждет согласования сделки в соответствии с антимонопольным законодательством. TRUBRU 20 (YTM 3,73%, Z-спред 116 б.п.) не выглядит привлекательно из-за короткой дюрации".