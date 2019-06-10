"МРСК Центра и Приволжья" - лучшая дивидендная история в секторе - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций сетевой компании ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Компания сохраняет достаточно высокую операционную рентабельность в сравнении с историческими показателями и отраслью, поддерживает высокие дивидендные платежи, отмечается в исследовании. Аналитики подтвердили рекомендацию "Покупать" по акциям "МРСК Центра и Приволжья", оценивая потенциал роста бумаг компании на уровне 34% в среднесрочной перспективе.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - сетевая компания, охватывающая 9 областей общей площадью 408 тыс. кв. км. с населением 12,8 млн. чел. Протяженность линий электропередач превышает 271 тыс. км, общая мощность энергообъектов превышает 42,2 тыс. МВт.

Отчетность компании за I кв. 2019 г. оказалась в рамках ожиданий, показав снижение прибыли на 20%, до 3,4 млрд руб. на фоне опережающего роста крупных операционных затрат - амортизации, расходов на передачу электроэнергию, оплату потерь. Инвестпрограмма в 2019 году может быть увеличена на 54% - до 18,8 млрд. руб. по РСБУ, в том числе в связи со сделками по консолидации активов в Удмуртии. Эти вложения выступят дополнительными расходами к инвестиционной программе, но в перспективе увеличат производственный потенциал. Волна капвложений и потребность в оборотном капитале ухудшит показатели денежного потока, прибыли и ликвидности в этом году, но аналитики рассматривают это как временное явление и ожидают улучшения показателей с 2020 года.

В 2018 году компания приняла новую дивидендную политику, типовую для "дочек" ПАО "Россети". Дивидендная база определяется как 50% от скорректированной прибыли по РСБУ или МСФО, которая окажется больше. В этом сезоне акции "МРСК Центра и Приволжья" предлагают лучшую дивидендную доходность в отрасли - на уровне 14,4%.

"Дивидендная история поддержит интерес к компании. Прогноз по дивидендам за 2019 г предполагает снижение выплат на 20% до 0,0326 руб. на фоне меньшей прибыли и увеличения инвестиций, но доходность 11,5% мы считаем привлекательной для МСРК Центра и Приволжья. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям ПАО "МРСК Центра и Приволжья", но понижаем целевую цену с 0,43 до 0,38 руб., оценивая потенциал роста на уровне 34% в среднесрочной перспективе", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.