В текущем году мы видим высокие риски снижения дивидендов Татнефти из-за резкого роста капзатрат - ИК "Велес Капитал"

"Финансовые результаты Татнефти превзошли ожидания рынка в части EBITDA и чистой прибыли, но оказались ниже по выручке. - указывает ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. - В отчетном периоде EBITDA компании выросла на 55% к/к до 87 млрд руб. (консенсус-прогноз: 80 млрд руб.) благодаря положительному влиянию лага экспортных пошлин и изменений в налоговом законодательстве, вступившим в силу с начала 2019 г. Чистая прибыль увеличилась на 60% к/к до 60 млрд руб. (консенсус-прогноз: 55 млрд руб.) как следствие роста операционного дохода. Свободный денежный поток Татнефти вырос на 23% г/г до 42 млрд руб. в результате роста EBITDA и снижения капзатрат на 37% к/к до 19 млрд руб., однако необходимо принимать во внимание, что прогноз капитальных затрат компании на текущий год составляет 144 млрд руб., что почти в полтора раза выше показателя за 2018 г.".

Менеджмент Татнефти сообщил, что свободный денежный поток, как и ранее, будет решающим фактором при определении дивидендов, и в текущем году он видит его не ниже, чем в 2018 г. "Это позволяет надеяться, как минимум, на такие же дивиденды в текущем году, - подчеркивает эксперт ИК "Велес Капитал". - Напомним, что в прошлом году акции Татнефти были среди лидеров сектора по дивидендной доходности, уступив лишь привилегированным акциям Сургутнефтегаза. Однако в текущем году мы видим высокие риски снижения дивидендов из-за резкого роста капзатрат (x1,5 г/г), ограничений добычи в рамках ОПЕК+ и ухудшения конъюнктуры в конце I полугодия текущего года, в результате чего у нас нет уверенности, что FCFF будет не ниже уровня 2018 г., и что Татнефть будет поддерживать высокий уровень дивидендных выплат. В 2018 г. компания распределила между акционерами 100% чистой прибыли по РСБУ, а целевым уровнем является не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая из них является большей".