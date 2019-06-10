Потенциал роста котировок еврооблигаций, обусловленный смягчением риторики ФРС, может быть уже исчерпан - Уралсиб

"Суверенные евробонды РФ на прошлой неделе показали отличные результаты, котировки росли каждый день. В пятницу основная часть роста пришлась на вторую половину дня, когда доходность UST10 резко упала до отметки 2,05% после публикации слабого отчета по рынку труда в США. Впрочем, затем часть прироста была растеряна, поскольку доходность UST10 начала понемногу повышаться. Что касается цен на нефть, то в пятницу днем они были относительно стабильны и выросли уже после завершения торгов в РФ. В целом же их падение за неделю на 2% не оказало значительного влияния на ход торгов. Российские евробонды в пятницу умеренно подорожали на 0,1–0,4 п.п. По итогам недели доходности вдоль кривой опустились в среднем на 15 б.п., при этом лидером стал самый длинный выпуск RUSSIA’47 – он подорожал почти на 3 п.п., а его доходность упала почти на 18 б.п. и сейчас находится на историческом минимуме – 4,74%. Его спред к чуть более короткому RUSSIA’43 (YTM 4,6%) остается вблизи локального минимума – 10 б.п. Еврооблигации других развивающихся рынков на прошлой неделе в среднем демонстрировали аналогичные результаты. Таким образом, учитывая, что доходность UST10 за неделю упала всего на 5 б.п., можно сказать, что наблюдалось некоторое восстановление спроса на активы развивающихся рынков, в том числе благодаря росту уверенности участников рынка в том, что ФРС может понизить ставки. Правда, на наш взгляд, потенциал роста котировок еврооблигаций, обусловленный смягчением риторики ФРС, может быть уже исчерпан, и нельзя исключать, что по итогам заседания ФРС на следующей неделе заявления регулятора и обновленные прогнозы окажутся не столь мягкими, как ждал рынок, и это может привести к росту доходностей гособлигаций США", - комментируют ситуацию аналитики Уралсиба.