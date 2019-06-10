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10 июня 2019 года 12:54
Потенциал роста котировок еврооблигаций, обусловленный смягчением риторики ФРС, может быть уже исчерпан - Уралсиб
"Суверенные евробонды РФ на прошлой неделе показали отличные результаты, котировки росли каждый день. В пятницу основная часть роста пришлась на вторую половину дня, когда доходность UST10 резко упала до отметки 2,05% после публикации слабого отчета по рынку труда в США. Впрочем, затем часть прироста была растеряна, поскольку доходность UST10 начала понемногу повышаться. Что касается цен на нефть, то в пятницу днем они были относительно стабильны и выросли уже после завершения торгов в РФ. В целом же их падение за неделю на 2% не оказало значительного влияния на ход торгов. Российские евробонды в пятницу умеренно подорожали на 0,1–0,4 п.п. По итогам недели доходности вдоль кривой опустились в среднем на 15 б.п., при этом лидером стал самый длинный выпуск RUSSIA’47 – он подорожал почти на 3 п.п., а его доходность упала почти на 18 б.п. и сейчас находится на историческом минимуме – 4,74%. Его спред к чуть более короткому RUSSIA’43 (YTM 4,6%) остается вблизи локального минимума – 10 б.п. Еврооблигации других развивающихся рынков на прошлой неделе в среднем демонстрировали аналогичные результаты. Таким образом, учитывая, что доходность UST10 за неделю упала всего на 5 б.п., можно сказать, что наблюдалось некоторое восстановление спроса на активы развивающихся рынков, в том числе благодаря росту уверенности участников рынка в том, что ФРС может понизить ставки. Правда, на наш взгляд, потенциал роста котировок еврооблигаций, обусловленный смягчением риторики ФРС, может быть уже исчерпан, и нельзя исключать, что по итогам заседания ФРС на следующей неделе заявления регулятора и обновленные прогнозы окажутся не столь мягкими, как ждал рынок, и это может привести к росту доходностей гособлигаций США", - комментируют ситуацию аналитики Уралсиба.
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10 июня 2019 года 19:43
"Рынки продолжают отыгрывать возможное смягчение монетарной политики ведущими мировыми центробанками; инвесторы, в свою очередь, по-прежнему рассчитывают на торговую сделку между Вашингтоном и Пекином, которая, по их мнению, может состояться "на полях" саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня, -... читать дальше
.10 июня 2019 года 19:43
Москва. 10 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений мировых инвесторов и не реагирует на развернувшуюся вниз нефть. читать дальше
.10 июня 2019 года 19:40
Рост рынка акций вслед за миром сдержала просевшая нефть, но индекс МосБиржи успел обновить максимум
Москва. 10 июня. Рынок акций РФ начал неделю с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи за счет роста большинства blue chips на фоне оптимизма внешних фондовых площадок благодаря позитивным событиям в торговой сфере; усилия "быков" сдерживала упавшая нефть. читать дальше
.10 июня 2019 года 19:10
Развивающиеся рынки получили определенную поддержку после достижения договоренности США с Мексикой - ИК "Велес Капитал"
"В начале недели доллар чувствовал себя весьма уверенно на международных площадках, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Большую часть дня индекс доллара DXY укреплялся, прибавляя к вечеру порядка 0,3%. Американская валюта... читать дальше
.10 июня 2019 года 18:33
Москва. 10 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли благодаря возросшему у глобальных инвесторов "аппетита к риску" на фоне ожиданий скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене в рамках коррекции, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.10 июня 2019 года 17:58
Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование динамики акций компании Salesforce.com - одного из крупнейших поставщиков корпоративных облачных сервисов в мире и разработчика одноименной CRM-платформы. Большой спрос на облачные решения Salesforce.com позволяет компании демонстрировать стабильно... читать дальше
.10 июня 2019 года 17:20
"Некоторая деэскалация торговой напряженности по мексиканскому направлению способствует ограниченному восстановлению аппетитов к покупке риска, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Рубль на этом фоне начинает неделю укреплением выше уровней 64,8. Считаем, что эта неделя для... читать дальше
.10 июня 2019 года 16:57
"Сырьевые рынки на фоне пессимистичных данных из США и, как следствие, падения доллара показали разнонаправленное движение на прошлой неделе: нефть умеренно скорректировалась, золото подорожало. За неделю нефть сорта Brent снизилась на 1,9%. Однако уже в пятницу нефтяные котировки стали... читать дальше
.10 июня 2019 года 16:49
"В отличие от "коллег по сырьевому цеху" российский рубль продолжил укрепление против основных валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4105 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,94%, недельная осталась на уровне 7,98%, а месячная - 8,07%. Поддержку рублю продолжает... читать дальше
.10 июня 2019 года 16:40
В июне основными событиями для долговых рынков, вероятно, станут заседания мировых центробанков - Sberbank Asset Management
"На прошлой неделе на первый план вышла тема монетарной политики ФРС США. Как отметил глава Федрезерва, регулятор не обязан придерживаться своих предыдущих прогнозов. Рынки восприняли комментарий как сигнал о том, что уже в нынешнем году может быть снижена базовая ставка ФРС. В отсутствие новых... читать дальше
.10 июня 2019 года 16:35
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. Прогнозная... читать дальше
.10 июня 2019 года 16:25
"Пара USD/RUB с открытия демонстрировала поступательное снижение, периодически обновляя двухнедельный минимум, но затем отскочила. Пара EUR/RUB в понедельник стартовала на отрицательной территории, после чего также продолжала активно двигаться вниз, повторив недельный минимум, но затем перешла к... читать дальше
.10 июня 2019 года 16:10
БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. читать дальше
.10 июня 2019 года 15:46
"ТМК отложила SPO 59,4% TMK-Artrom из-за более низкой, чем ожидалось, оценки компании. ТМК не планирует продавать европейский актив и собирается сохранить контролирующую долю. Об отсрочке вторичного размещения 59,4% европейского дивизиона уже сообщалось в начале мая. Менеджмент не предоставил... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:38
Москва. 10 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и росту спроса на рисковые активы. читать дальше
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