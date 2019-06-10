Пара EUR/RUB может остаться "прикованной" к 73,50 - FxPro

"Прошедшая неделя могла оказаться поворотной для доллара. На рынках нарастали ожидания снижения ставок от ФРС, что оказывало заметное давление на котировки. В понедельник в начале дня снижение американской валюты приостановилось, оставив USD/RUB у 64,81. За подобной тенденцией зачастую следует усиление покупок на фондовых рынках, рост котировок нефти и металлов, а также усиление спроса на валюты развивающихся стран, включая рубль. Развитие именно этого сценария мы и видим с утра в понедельник, отмечая падение EUR/RUB на 28 копеек, до 73,17. Впрочем, смягчение позиции ключевых центробанков и спекуляции вокруг дальнейших послаблений возникли не на пустом месте: распродажу доллара подстегнули слабые данные рынка труда в США. Все это может обернуться усилением давления на рынках в последующие недели, однако в перспективе ближайших пяти дней спрос на риски вполне может нарастать, закладывая в котировки снижение ставок ФРС. Следующая "остановка" для USD/RUB, как и в конце мая, может оказаться вблизи 64,50: рублю вполне по силам уйти в эту область до конца торговой недели. Впрочем, ЕЦБ четко дал понять, что пока не готов делать столь же резкий разворот в своей политике, как американские коллеги, что объясняет рост евро к большинству конкурентов до выходных. На данный момент EUR/RUB остается в одном шаге от 73,50 - верхней границы торгового диапазона с апреля. В целом курс евро снижался с начала года и теперь имеет существенный потенциал для отскока после слома нисходящей тенденции. Рост рубля и укрепление евро вполне могут компенсировать друг друга, поэтому пара EUR/RUB может остаться "прикованной" к 73,50", - отмечают аналитики FxPro.