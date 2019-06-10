Рубль пока останется в коридоре 64,5-65,5 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

"На фоне роста доллара США валюты развивающихся стран торгуются в минусе в понедельник утром. При этом рубль сохраняет устойчивость, торгуясь около 64,8 руб./$, при поддержке растущей нефти (Brent находится выше $63,5/барр.). Слабый пятничный отчет по рынку труда США оказал давление на доллар, что позволило курсу рубля опуститься к нижней границе диапазона 64,5-65,5 руб./$.

Прогнозируемое нами снижение ключевой ставки Банка России на 25 б.п. до 7,5% на заседании в эту пятницу едва ли окажет влияние на российский рынок, т.к. ожидания уже заложены в котировки. На наш взгляд, рубль пока что будет оставаться в коридоре 64,5-65,5 руб./$, но на фоне эскалации "торговых войн" и ухудшения внешних условий мы ожидаем, что российская валюта будет торговаться выше этого диапазона в следующие пару месяцев", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".