Рекомендуем "Покупать" акции Яндекса, повышаем целевую цену до 2 798 руб. за бумагу в перспективе года - ИК "Велес Капитал"

"Мы отмечаем, что 2018 г. стал удачным для Яндекса с точки зрения роста бизнеса, и в первом квартале текущего года интернет-компании удалось вновь превзойти ожидания рынка. Отличную динамику операционных и финансовых показателей демонстрируют как базовые сегменты, так и новые направления бизнеса, которых у компании становится все больше. Ярче, на наш взгляд, начинает прослеживаться смена стратегии Яндекса в пользу логистических и транспортных проектов, а также выстраивания обновленной экосистемы, охватывающей все вертикали. Отличные показатели большинства направлений позволили нам улучшить прогнозы по финансовым показателям и поднять целевую цену Яндекса, несмотря на все еще присутствующие факторы риска, связанные со структурой владения компании и регуляторикой. Мы по-прежнему рекомендуем "Покупать" акции Яндекса, повышаем целевую цену до 2 798 руб. за бумагу в перспективе года", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин.

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