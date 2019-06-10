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10 июня 2019 года 11:40

Рынок акций РФ на этой неделе окажется под давлением отсечек дивидендов ряда бумаг во главе со Сбербанком

Москва. 10 июня. Российский рынок акций во второй декаде июня может продолжить попытки роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря решению США не вводить пошлины на товары из Мексики, однако отсечки дивидендов в ряде компаний (Сбербанк, "Роснефть", "Магнит", "Магнитогорский металлургический комбинат") окажут давление на российские индексы. Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2690-2750 пунктов, для индекса РТС - 1270-1350 пунктов".

Рынок акций РФ в первую неделю лета продолжил подъем на дивидендных идеях во главе с бумагами "Газпрома" и Сбербанка, благодаря чему индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, закрепившись выше рубежа 2700 пунктов; индекс РТС превысил 1325 пунктов - максимум с конца февраля 2018 года. При этом внешние фондовые площадки и нефть скорректировались вверх на фоне надежд на деэскалацию торгового противостояния США с остальным миром, хотя отток капитала из-за ухода от рисков с развивающихся рынков продолжился.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 30 мая по 5 июня составил порядка $230 млн против оттока $110 млн неделей ранее. Отток капитала из фондов, инвестирующих только в акции РФ, составил за неделю около $150 млн против оттока $90 млн на прошлой неделе (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 3 по 7 июня вырос на 2,4% и составил 2729,61 пункта, индекс РТС прибавил 3% и достиг 1325,95 пункта на фоне снижения доллара до 64,85 руб./$1 (-0,58 рубля). Нефть Brent за неделю подросла на 2,5% или $1,52 (августовский фьючерс).

На первых летних торгах рынок акций обновил исторический максимум по индексу МосБиржи, превысившего рубеж 2700 пунктов (индикатор поднялся к 2730 пунктам) на раллировавших бумагах "Газпрома" (+9,5%) и Сбербанка (+2,9%), причем первые обновили пик и максимум объема торгов с 2008 года на фоне слухов, что глава концерна Алексей Миллер может объявить о своей отставке (слухи впоследствии не подтвердились). По рыночной капитализации "Газпром" (MOEX: GAZP) вышел на первое место, обогнав Сбербанк. Внешние фондовые площадки также продемонстрировали умеренную коррекцию после падения из-за опасений замедления мировой экономики в свете торговой войны США с остальным миром.

В понедельник стало известно о решении президента США Дональда Трампа с 5 июня лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран (Generalized System of Preferences, GSP). В результате Индия лишится возможности беспошлинно экспортировать в США порядка 2 тыс. наименований товаров. Нефть Brent опустилась ниже $61 за баррель на фоне статистики Baker Hughes о недельном росте числа активных буровых в США на 3 единицы (до 800 установок).

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после ралли, индексы МосБиржи и РТС просели к круглым уровням 2700 и 1300 пунктов соответственно во главе с перегретыми ранее бумагами "Газпрома" (-2,3%), при этом внешние фондовые площадки и нефть к вечеру вторника подавали позитивные сигналы. Откат акций "Газпрома" в течение сессии превышал 5%, однако вечером бумаги отыграли большую часть падения на заявлениях Миллера о дивидендной политике, который подтвердил, что концерн будет ориентироваться на достижение размера выплат на уровне 50% прибыли по стандартам МСФО.

Нефть днем во вторник оставалась под давлением продавцов, однако вечером "быки" развернули цены вверх, стоимость Brent поднялась в район $61,4 за баррель.

В среду рынок акций просел вслед за вновь рухнувшей нефтью на статистике Минэнерго США о росте запасов сырья, однако индексы МосБиржи и РТС смогли удержать рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно за счет роста бумаг энергетиков и банков. Негативной новостью для рынка также стало решение постпредов стран ЕС одобрить продление на год ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма. Поддержку мировым фондовым площадкам оказали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США, что было расценено инвесторами как сигнал на возможное скорое смягчение монетарной политики.

Нефть Brent локально проваливалась в район $59,5 за баррель на статистике Минэнерго США: запасы нефти выросли за неделю на 6,77 млн баррелей при прогнозах снижения на 2 млн баррелей, также сильнее ожиданий выросли резервы бензина и дистиллятов; добыча нефти в Штатах увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до рекордных 12,4 млн б/с. К закрытию дня Brent отскочила к $60,5 за баррель.

В четверг рынок акций возобновил рост на фоне некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ряда позитивных новостей со стартовавшего трехдневного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), реакция на итоги заседания Европейского Центробанка оказалась нейтральной (регулятор сохранил монетарную политику неизменной, но неожиданно заявил о намерении сохранить ключевые ставки до конца первой половины 2020 года, хотя раньше ожидалось, что ставки останутся на прежнем уровне до конца 2019 года). Индекс МосБиржи вновь поднялся к 2730 пунктам во главе с бумагами "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,2%) и Сбербанка (+2,5%), индекс РТС вырос до 1320 пунктов.

Нефть Brent после волатильных торгов в районе $60 за баррель к закрытию сессии в четверг поднялась выше $62 за баррель.

В пятницу утром рынок акций РФ обновил исторический максимум по индексу МосБиржи (индикатор превышал 2743 пункта) на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ощутимой коррекции нефти вверх на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты, после чего "быки" взяли тайм-аут в ожидании свежих драйверов. Локомотивом роста выступили бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,4%) и обновившие максимумы с апреля 2018 года акции Сбербанка (+1,4%) на фоне сильного отчета за 5 месяцев (чистая прибыль по РСБУ в январе-мае выросла на 12,3% в годовом выражении (до 369,1 млрд рублей), прибыль в мае выросла на 13,6% (до 75,7 млрд рублей)). Упали из-за отсечки на бирже дивидендов акции "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-11,3%) и банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-5,7%).

Американские СМИ сообщили, что Штаты могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики. Нефть Brent превысила $63 за баррель. Глава Минэнерго Саудовской Аравии заявил, что рынок ждет от России и Саудовской Аравии определенных действий, поэтому кооперация стран в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. По его словам, цены нефти ниже $60 за баррель не дают инвесторам уверенность в инвестициях.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" (MOEX: MOEX), лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+26%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+17%), "Россетей" (+8%); хуже рынка смотрелись акции "МРСК Волги" (-11%), банка "Санкт-Петербург" (-7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3%).


Опубликовано: /Финмаркет/
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