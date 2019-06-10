Золото сохранит статус хеджа для конечной стадии экономического цикла - Saxo Bank

"Две недели устойчивого роста, последняя из которых дала наилучшую прибавку за два месяца, создали нужду в консолидации, особенно учитывая вышеупомянутую неспособность пробить область сопротивления между 1365 и 1390 долл. США за унцию золота. Мы сохраняем убеждение, что динамика глобального экономического роста слабеет и склонна к дальнейшему ухудшению, пока новая "паника в политике регулирования" мировых центробанков не стабилизирует прогноз. Поэтому мы считаем, что золото сохранит статус хеджа для конечной стадии экономического цикла и в конце концов пробьет сопротивление. С технической точки зрения, прорыв господствовавшего с 2014 года диапазона может для начала вызвать продвижение на 100 долл. США к уровню 1480 долл. за унцию, соответствующее 50-процентной коррекции распродажи 2011-2015 гг.", - указывает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынкеSaxo Bank Оле Хансен.