Рубль может продолжить свой рост к доллару - РФПИ

"Сегодня рубль начинает день близко к уровням закрытия пятницы, и не исключаем, что рост может продолжиться из-за внешнего позитива и отсутствия внутренних угроз. Более того, растущие ожидания смягчения политики ЦБ РФ в июне и далее (до конца 2019 г.) могут усилить приток средств в рубль и рублевые активы. Последние данные на 4 июня показали лишь небольшой рост чистой длинной позиции в рубле с 53,3% до 53,4% от общего объема позиций. Технически укрепление рубля относительно 50-дневной средней в 64,79/USD может стать дополнительным сигналом для роста российской валюты. Поэтому сегодня не исключаем возможность достижения отметки 64,50/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.