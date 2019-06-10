Фактор дивидендных выплат окажет поддержку рублю в конце июня - "Нордеа Банк"

Текущая неделя завершится заседанием ЦБ РФ. Рынок готов к тому, что по его итогам ключевая ставка будет понижена на 25 б. п., до 7,5%, указывает в новом подкасте аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. Эксперт не исключает возможность еще одного снижения ставки до конца года. "Что же касается направленности денежно - кредитной политики ЦБ, то здесь основные риски для рубля исходят извне и связаны с торговой войной и ее эффектом на нефтяные цены и общие потоки капитала на развивающиеся рынки, - отмечает эксперт банка. - Обострение тих проблем способно остановить цикл снижения ставок банком России, однако внутренние факторы однозначно сигнализируют о том, что ключевую ставку нужно снижать".

С наступлением летнего периода традиционно приобретает актуальность тема влияния дивидендных выплат на курс рубля. В конце июня данный фактор вместе с налоговыми платежами может оказать рублю поддержку, полагает Татьяна Евдокимова, поскольку ряд экспортеров будут готовы не только к выплатам налогов, но и дивидендов, меняя большую часть валютной выручки.