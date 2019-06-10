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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / В начале недели нефть имеет шансы на продолжение роста - ИФК "Солид"
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10 июня 2019 года 10:35
В начале недели нефть имеет шансы на продолжение роста - ИФК "Солид"
"Нефть возвращается к корреляции с индексами США и все больше отдаляется от 60 долларов за баррель Brent. Согласно сообщению министра энергетики Саудовской Аравии, соглашение ОПЕК+ необходимо продлить на ближайшем заседании, которое состоится в начале июля. Ключевое решение, на наш взгляд, будет зависеть от итогов саммита G20 в Японии. В начале недели нефть имеет шансы на продолжение роста, ключевая поддержка - уровень 62 за баррель". - отмечают аналитики ИФК "Солид".
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10 июня 2019 года 10:52
На текущей неделе перед заседанием Банка России неагрессивные покупки длинных ОФЗ могут сохраниться - Промсвязьбанк
"ОФЗ перед заседанием Банка России показали еще одну «ударную» неделю – доходность 5-летних госбумаг снизилась на 10 б.п. – до 7,52% годовых, 10-летних – на 19 б.п. – до 7,73% годовых. - напоминает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. - В целом практически ни у кого из инвесторов не остается... читать дальше
.10 июня 2019 года 10:37
а нефтяном рынке наблюдается "потепление" сентимента на фоне быстрого достижения компромисса в конфликте США и Мексики, а также позитивных заявлений от Саудовской Аравии по поводу перспектив сделки ОПЕК+ во II полугодии 2019 г., констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь... читать дальше
.10 июня 2019 года 10:23
В базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на консолидацию вблизи 64,50-65 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Явной внутренней истории в динамике рубля не наблюдается. Из событий текущей недели, безусловно, выделяется заседание Банка России в эту пятницу, и в базовом сценарии мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 пунктов. Опыт последних заседаний показывает ограниченное влияние решения ЦБ по ставке... читать дальше
.10 июня 2019 года 10:22
Москва. 10 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть. читать дальше
.10 июня 2019 года 10:10
"Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от внешнего фона и с высокой вероятностью продолжат неспешное восходящее движение. Краткосрочный "бычий" тренд на рынке РФ по-прежнему актуален, но дать о себе знать в ближайшие дни может перекупленность. На этой неделе временно утянуть... читать дальше
.10 июня 2019 года 09:57
Ожидаем очередных попыток переписать максимумы по отечественным фондовым индексам - Инвестиционная палата
"Ситуация на внешних рынках, на наш взгляд, выглядит достаточно благоприятно, фьючерсы на ведущие фондовые индексы на открытии торгов понедельника уверенно растут, цены на энергоносители также находятся в положительной зоне. В целом мы ожидаем очередных попыток переписать максимумы по... читать дальше
.10 июня 2019 года 09:50
В понедельник аналитики прогнозируют позитивный старт фондовых торгов. Ожидаются очередные попытки переписать максимумы по фондовым индексам. читать дальше
.10 июня 2019 года 09:48
"Нефть постепенно восстанавливает утраченные позиции, позитивно реагируя на сигналы о том, что ОПЕК+ настроены продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца года. Такие комментарии поступили в ходе ПМЭФ, где встречались Россия и Саудовская Аравия. Статистика по числу буровых в США... читать дальше
.10 июня 2019 года 09:46
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно растут в понедельник. Цены на нефть продолжают расти. читать дальше
.10 июня 2019 года 09:45
Москва. 10 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.10 июня 2019 года 09:40
"Внешний фон сегодня для рублевых активов складывается позитивный: более 0,3% прибавляют американские фьючерсы, на полпроцента растет нефть, в "зеленой" зоне торгуется фондовая Азия. Мировые инвесторы отыгрывают решение Дональда Трампа не вводить пошлины в отношении мексиканских товаров. Однако на... читать дальше
.10 июня 2019 года 09:31
"Практически весь конец прошлой недели рубль консолидировался вблизи отметки 65 руб за доллар, и лишь в пятницу вечером смог ее пробить. Сейчас целью движения российской валюты является район 64,1, а потом и 63,7, где проходит нижняя граница "боковика". Пока у рубля есть все шансы продолжить... читать дальше
.10 июня 2019 года 09:20
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,3%, в районе 2735-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение... читать дальше
.10 июня 2019 года 09:10
"Утром в понедельник в начале фондовых торгов возможно повышение. Президент США Д. Трамп объявил о приостановке ввода пошлин на импорт из Мексики, что способствует смягчению опасений, связанных с "торговыми войнами" (хотя и не снимает вопросов в отношении торговых барьеров между США и Китаем), и... читать дальше
.10 июня 2019 года 09:01
"Российский рынок акций в пятницу закрыл торги вблизи нулевой отметки. Отметим, что постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон - в понедельник произойдут дивидендные отсечки в акциях "Акрона" и ММК, а также, и на этой неделе состоятся отсечки в акциях Сбербанка, "Роснефти", "Магнита", что... читать дальше
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