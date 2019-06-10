В начале недели нефть имеет шансы на продолжение роста - ИФК "Солид"

"Нефть возвращается к корреляции с индексами США и все больше отдаляется от 60 долларов за баррель Brent. Согласно сообщению министра энергетики Саудовской Аравии, соглашение ОПЕК+ необходимо продлить на ближайшем заседании, которое состоится в начале июля. Ключевое решение, на наш взгляд, будет зависеть от итогов саммита G20 в Японии. В начале недели нефть имеет шансы на продолжение роста, ключевая поддержка - уровень 62 за баррель". - отмечают аналитики ИФК "Солид".