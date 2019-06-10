Рубль дорожает к доллару и евро благодаря улучшению рыночных настроений и росту нефти

Москва. 10 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,74-64,84 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,75 руб./$1 (-5,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,22 руб./EUR1 (-23,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 13,49 копейки к уровню закрытия пятницы, до 68,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,95 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро на 4,05 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам и подрастающей нефти. Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, так как достиг с этой страной соглашения о борьбе с нелегальной миграцией.

"Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в "Твиттере". Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам". Ранее президент США пригрозил, что будет вводить против Мексики все более жесткие пошлины, если власти этой страны не примут решительные меры по борьбе с нелегалами. В Мехико согласились на переговоры по этому вопросу.

Тем временем трейдеры продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Трамп примет решение о том, вводить ли тарифы на новую группу китайских товаров, после того, как встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин. Ранее он сообщил, что встречу планируется провести на "на полях" саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня.

Мнучин также написал в "Твиттере", что "откровенно обсудил" с председателем Народного банка Китая (китайский Центробанк) И Ганом вопросы торговых разногласий между двумя странами. Встреча состоялась в кулуарах прошедшего в японской Фукуоке совещания министров финансов стран G20.

Цены на нефть продолжают расти на фоне ослабления буровой активности в США, а также на сигналах о том, что страны ОПЕК+ готовы продлить соглашение об ограничении добычи на второе полугодие текущего года. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 0,41% - до $63,55 за баррель, что на $0,42 (0,66%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,52% - до $54,27 за баррель. По итогам торгов в пятницу цена контрактов Brent поднялась на 2,63%, WTI - на 2,66%.

Согласно данным Baker Hughes, обнародованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 11 единиц - до 789 установок. Падение отмечено по итогам четвертой из последних пяти недель, с начала года число действующих установок уменьшилось на 96 единиц.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что кооперация России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. Министр выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года, поскольку цена нефти ниже $60 за баррель не дает инвесторам уверенности в инвестициях. Глава Минэнерго РФ Александр Новак, в свою очередь, отметил, что Россия и Саудовская Аравия одинаково понимают ситуацию на нефтяном рынке и договорились принимать совместные решения.