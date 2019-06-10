На текущей неделе перед заседанием Банка России неагрессивные покупки длинных ОФЗ могут сохраниться - Промсвязьбанк

"ОФЗ перед заседанием Банка России показали еще одну «ударную» неделю – доходность 5-летних госбумаг снизилась на 10 б.п. – до 7,52% годовых, 10-летних – на 19 б.п. – до 7,73% годовых. - напоминает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. - В целом практически ни у кого из инвесторов не остается сомнений, что ЦБ снизит ставку на пятничном заседании (14 июня) на 25 б.п. – до 7,5% годовых. При этом сохраняется интрига относительно еще одного снижения ставки в текущем году – при наличие данных сигналов снижение кривой госбумаг может продолжиться. На текущий момент 5-летний выпуск по доходности уже достиг ожидаемого уровня ключевой ставки (7,5%), 10-летка все еще сохраняет потенциал снижения доходности – ждем уровень 7,65%-7,7% годовых к заседанию 14 июня. На текущей неделе перед заседанием Банка России неагрессивные покупки длинных ОФЗ могут сохраниться. Вместе с тем, одно снижение ставки уже в цене госбумаг".