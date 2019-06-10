Котировки нефти растут на фоне улучшения сентимента - БКС

На нефтяном рынке наблюдается "потепление" сентимента на фоне быстрого достижения компромисса в конфликте США и Мексики, а также позитивных заявлений от Саудовской Аравии по поводу перспектив сделки ОПЕК+ во II полугодии 2019 г., констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

Нефтяные фьючерсы на Brent завершили неделю выше отметки $63 за баррель, преодолев верхнюю границу недельного "боковика". С технической стороны такой сигнал говорит о росте оптимизма и готовности покупателей к выкупу просадки.

США с Мексикой достигли соглашения по торговле и борьбе с мигрантами, в связи с чем повышенные пошлины на мексиканский импорт введены не будут.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны ОПЕК близки к тому, чтобы продлить сделку по сокращению добычи на II полугодие 2019 г. Корректировка квот на добычу, по словам министра, будет зависеть от ситуации с экспортом Ирана и Венесуэлы. При этом Фалих отметил, что переговоры со странами, не входящими в ОПЕК, все еще ведутся. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть разногласия с ОПЕК по поводу определения справедливой цены на нефть. Встреча ОПЕК+, на которой будет приниматься решение по продлению сделки, состоится в конце июня-начале июля.

В пятницу вечером были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США снизилось и достигло на прошлой неделе 789 уст. (-11). В годовом выражении сокращение составляет -73 уст. Чуть более половины всех буровых (446) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.

Являясь опережающим индикатором будущей добычи, буровая активность сигнализирует своим замедлением о потенциально более низком темпе роста производства в США во второй половине 2019 г. Тем не менее, пока Штаты по-прежнему остаются основным источником роста поставок на нефтяном рынке и частично компенсируют выпадение предложения со стороны стран ОПЕК+.

В это же время в Канаде количество буровых установок выросло до 59 уст. (+15) Годом ранее в это же время было 69 уст. Сокращение буровой активности г/г в Канаде частично связано с решением о сокращении добычи с целью снижения складских запасов.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent растут на 0,4% к уровням закрытия предыдущего дня, отмечает специалист "БКС Брокер".