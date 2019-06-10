В базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на консолидацию вблизи 64,50-65 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Явной внутренней истории в динамике рубля не наблюдается. Из событий текущей недели, безусловно, выделяется заседание Банка России в эту пятницу, и в базовом сценарии мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 пунктов. Опыт последних заседаний показывает ограниченное влияние решения ЦБ по ставке на динамику валютного курса, и в этот раз мы также не считаем, что решение регулятора может серьезным образом поменять расклад сил на валютном рынке. Явных драйверов для роста волатильности в рубле пока не наблюдается. В базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на консолидацию вблизи 64,50-65 руб/долл.", - отмечает эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский