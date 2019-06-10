Краткосрочный "бычий" тренд на рынке акций РФ по-прежнему актуален - ИК "Велес Капитал"

"Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от внешнего фона и с высокой вероятностью продолжат неспешное восходящее движение. Краткосрочный "бычий" тренд на рынке РФ по-прежнему актуален, но дать о себе знать в ближайшие дни может перекупленность. На этой неделе временно утянуть индексы вниз могут дивидендные отсечки по таким бумагам-"тяжеловесам", как Сбербанк и "Роснефть", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.