Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка подрасти

Москва. 10 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на фоне слабых статданных по рынку труда, которые, по мнению экспертов, увеличивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). За неделю Dow Jones прибавил 4,7%, S&P 500 - 4,4%, Nasdaq - 3,9%. Для Dow Jones и S&P 500 прошедшая неделя стала наилучшей с конца ноября, для Nasdaq - с конца декабря прошлого года. Согласно данным Минтруда США, обнародованным в пятницу, число рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 75 тыс. человек. Результат оказался гораздо хуже прогноза: аналитики в среднем ожидали повышения на 180 тыс. Уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце остался на отметке 3,6%, что является минимумом с 1969 года.

В пятницу трейдеры продолжали следить за торговыми переговорами США и Мексики, оценивая слухи о том, что американский президент Дональд Трамп может отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики. Уже после закрытия рынка Трамп сообщил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, так как достиг с этой страной соглашения по борьбе против нелегальной иммиграции. "Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в "Твиттере". Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно растут в понедельник благодаря позитивным событиям в торговой сфере. Поддержку рынку оказало решение президента США Дональда Трампа отказаться от идеи введения пошлин в отношении Мексики. Кроме того, трейдеров ободрило заявление глав финансовых ведомств стран G20 по итогам состоявшейся в минувшие выходные встречи, в котором выражена готовность принять меры для противостояния возникающим рискам.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 1,19%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - почти на 1%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%.

В центре внимания рынка остается торговый спор США и Китая. Министр финансов США Стивен Мнучин, пообщавшийся в рамках встречи министров финансов и глав центробанков G20 с главой китайского ЦБ И Ганом, заявил, что беседа, в ходе которой они "прямо обсудили торговые вопросы", была конструктивной. Министры финансов стран G20 выразили озабоченность ростом напряженности в сфере торговли и геополитики и влиянием, которое это может оказать на глобальную экономику, говорится в итоговом коммюнике встречи. Они заявили, что страны G20 готовы принять меры по противостоянию возникающим рискам.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти на фоне ослабления буровой активности в США, а также сигналов о том, что страны ОПЕК+ готовы продлить соглашение об ограничении добычи на второе полугодие текущего года. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $63,59 за баррель, что на 0,47% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $63,29 за баррель, поднявшись на 2,63%. Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,54% - до $54,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 2,66% - до $53,99 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что кооперация России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. Министр выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года, поскольку цена нефти ниже $60 за баррель не дает инвесторам уверенности в инвестициях. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в свою очередь отметил, что Россия и Саудовская Аравия одинаково понимают ситуацию на нефтяном рынке и договорились принимать совместные решения.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций упала в пятницу в 2,3 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,274 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,819 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 июня вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,86 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 605,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-03" (+0,5%), "Уралкалий ПБО-04-Р" (+0,44%) и "ФПК-001Р-03" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-22" (-0,27%), "Сбербанк-001-03R" (-0,22%) и "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что буровая компания "Евразия" установила ставку 1-го купона 4-летних облигаций объемом 10 млрд рублей на уровне 8,4% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,58% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. В процессе премаркетинга объем размещения был увеличен с "не менее 7 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 7 июня. Техническое размещение запланировано на 18 июня. Ранее компания выходила на рынок в апреле, разместив 3-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей со ставкой купона 8,55% годовых.

МФК "Мигкредит" 10 июня начнет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-01МС объемом 500 млн рублей. Сбор заявок начнется в 11:00 МСК 10 июня и закончится в 15:00 МСК 21 июня. Техническое размещение запланировано на 24 июня. Ранее сообщалось, что компания планирует разместить выпуск на 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне около 16% годовых, что соответствует доходности к погашению около 17,23% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 3,33% от номинала гасятся в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% - в дату выплаты 36-го купона. Купоны ежемесячные.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-19 в размере 6,1% годовых. РЖД разместили 19-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2014 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) в рамках оферты приобрело 109,143 тыс. облигаций 18-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. На эмиссионном счету эмитента уже находилось 14 млн 890,238 тыс. облигаций выпуска. Таким образом, на данный момент компания выкупила с рынка почти весь выпуск, 14 млн 999,381 тыс. облигаций. Компания в декабре 2011 года разместила облигации 18-й серии на 15 млрд рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена в размере 8,5% годовых, 16-17-го купонов - 6,8% годовых.