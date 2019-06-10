На текущей неделе ждем попыток нефти проторговать вверх 64-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть постепенно восстанавливает утраченные позиции, позитивно реагируя на сигналы о том, что ОПЕК+ настроены продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца года. Такие комментарии поступили в ходе ПМЭФ, где встречались Россия и Саудовская Аравия. Статистика по числу буровых в США показала снижение на 11 единиц - до 789 установок, что также играет нефти в плюс. На текущей неделе ждем попыток нефти проторговать вверх 64-65 долл./барр. В фокусе на неделе также будут ежемесячные отчеты по рынку нефти (Минэнерго США, ОПЕК и МЭА), интересные в плане оценок баланса и актуальные в преддверии саммита ОПЕК+", - отмечает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.