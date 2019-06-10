Рост цен на нефть продолжается

Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно растут в понедельник. Цены на нефть продолжают расти.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на фоне слабых статданных по рынку труда, которые, по мнению экспертов, увеличивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

За неделю Dow Jones прибавил 4,7%, S&P 500 - 4,4%, Nasdaq - 3,9%. Для Dow Jones и S&P 500 прошедшая неделя стала наилучшей с конца ноября, для Nasdaq - с конца декабря прошлого года, свидетельствуют данные FactSet.

Согласно данным Минтруда США, обнародованным в пятницу, число рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 75 тыс. человек. Результат оказался гораздо хуже прогноза: аналитики в среднем ожидали повышения на 180 тыс., сообщает MarketWatch.

Уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце остался на отметке 3,6%, что является минимумом с 1969 года.

Столь слабые статданные могут стать поводом для снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), отмечают участники рынка.

"Это тот отчет по рынку труда, который должен очень нравиться "голубям" в ФРС, потому что он говорит в пользу снижения ставки, даже не принимая во внимание возможных последствий торговых споров для экономики США", - говорит вице-президент E-Trade Майкл Лёвенгарт.

В пятницу трейдеры продолжали следить за торговыми переговорами США и Мексики, оценивая слухи о том, что американский президент Дональд Трамп может отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Уже после закрытия рынка Трамп сообщил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, так как достиг с этой страной соглашения по борьбе против нелегальной иммиграции.

"Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в "Твиттере".

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

Акции крупнейшей сети книжных магазинов в США Barnes & Noble подскочили в цене на 11,1% на новости, что британский хедж-фонд Elliott Advisors (UK) договорился о приобретении компании примерно за $683 млн, включая долг.

Стоимость бумаг сервиса для проведения видеоконференций Zoom Video Communications выросла на 18,4% благодаря более сильной, чем ожидалось, квартальной отчетности.

Капитализация производителя растительных заменителей мяса Beyond Meat взлетела на 39,4%. Компания сообщила о росте чистого убытка в первом квартале 2019 финансового года, в то время как ее выручка взлетела на 215%, превысив прогнозы аналитиков.

Акции FedEx подорожали на 0,8%. Американская служба доставки FedEx Corp. приняла решение не продлевать контракт на предоставление услуг экспресс-доставки онлайн-ритейлеру Amazon.com Inc. в США.

Бумаги Amazon в пятницу подорожали на 2,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 7 июня увеличился на 263,28 пункта (1,02%) и составил 25983,94 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 29,85 пункта (1,05%) - до 2873,34 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 126,55 пункта (1,66%) и составил 7742,10 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в понедельник благодаря позитивным событиям в торговой сфере.

Поддержку рынку оказало решение президента США Дональда Трампа отказаться от идеи введения пошлин в отношении Мексики. Кроме того, трейдеров ободрило заявление глав финансовых ведомств стран G20 по итогам состоявшейся в минувшие выходные встречи, в котором выражена готовность принять меры для противостояния возникающим рискам.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 1,2%, гонконгский Hang Seng - 2,1%, китайский Shanghai Composite - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 почти 1%, южнокорейский KOSPI - 1,1%.

В пятницу Трамп сообщил, что отказывается от введения пошлин в отношении мексиканских товаров, поскольку достиг с этой страной соглашения по борьбе с нелегальной иммиграцией.

"Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в "Твиттере".

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

В центре внимания рынка остается торговый спор США и Китая. Министр финансов США Стивен Мнучин, пообщавшийся в рамках встречи министров финансов и глав центробанков G20 с главой китайского ЦБ И Ганом, заявил, что беседа, в ходе которой они "прямо обсудили торговые вопросы", была конструктивной.

Министры финансов стран G20 выразили озабоченность ростом напряженности в сфере торговли и геополитики и влиянием, которое это может оказать на глобальную экономику, говорится в итоговом коммюнике встречи.

Они заявили, что страны G20 готовы принять меры по противостоянию возникающим рискам.

Китай в понедельник сообщил о росте объемов экспорта из страны в мае на 1,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а также снижении импорта на 8,5%.

Инвесторы также следят за ситуацией в Гонконге, где в выходные прошли массовые протестные выступления против принятия законопроекта об экстрадиции.

По заявлению организаторов акции, в них приняли участие до 1 млн человек.

Власти Гонконга намерены принять закон, который позволит высылать на материк для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений на территории Гонконга.

В Японии лидерами роста являются акции SoftBank (+2,9%), Toyota (+1,7%) и Sony (+2,5%), в Гонконге - бумаги оператора казино Galaxy Entertainment (+6,7%), производителя электронных компонентов Sunny Optical (+6,1%), а также нефтекомпании CNOOC (+5,1%).

Также дорожают акции производителей электроники SK Hynix (+2%) и Taiwan Semiconductor (+3%).

Цены на нефть продолжают расти на фоне ослабления буровой активности в США, а также сигналов о том, что страны ОПЕК+ готовы продлить соглашение об ограничении добычи на второе полугодие текущего года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $63,71 за баррель, что на $0,42 (0,66%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $63,29 за баррель, поднявшись на $1,62 (2,63%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,37 (0,69%) - до $54,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $1,4 (2,66%) - до $53,99 за баррель.

Согласно данным Baker Hughes, обнародованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 11 единиц - до 789 установок. Падение отмечено по итогам четвертой из последних пяти недель, с начала года число действующих установок уменьшилось на 96 единиц.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что кооперация России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. Министр выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года, поскольку цена нефти ниже $60 за баррель не дает инвесторам уверенности в инвестициях.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в свою очередь отметил, что Россия и Саудовская Аравия одинаково понимают ситуацию на нефтяном рынке и договорились принимать совместные решения.