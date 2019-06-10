Утренние прогнозы: ситуация благоприятна для роста

В понедельник аналитики прогнозируют позитивный старт фондовых торгов. Ожидаются очередные попытки переписать максимумы по фондовым индексам.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,3%, в районе 2735-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Утром в понедельник в начале фондовых торгов возможно повышение. Президент США Д. Трамп объявил о приостановке ввода пошлин на импорт из Мексики, что способствует смягчению опасений, связанных с "торговыми войнами" (хотя и не снимает вопросов в отношении торговых барьеров между США и Китаем), и восстановлению спроса на рынках акций в целом".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон сегодня для рублевых активов складывается позитивный: более 0,3% прибавляют американские фьючерсы, на полпроцента растет нефть, в "зеленой" зоне торгуется фондовая Азия. Мировые инвесторы отыгрывают решение Дональда Трампа не вводить пошлины в отношении мексиканских товаров. Однако на какую величину вырастет рынок акций будет зависеть от притока свежих денег на рынок. Сопротивлением для индексу МосБиржи является район 2760 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала. Но на таких высотах российский рынок мы сегодня не ждем. Особое внимание рекомендуем уделить Сбербанку, который сегодня последний день торгуется с дивидендами".

"Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Отметим, что постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон - в понедельник произойдут дивидендные отсечки в акциях "Акрона" и ММК, а также, и на этой неделе состоятся отсечки в акциях Сбербанка, "Роснефти", "Магнита", что суммарно снизит индекс МосБиржи примерно на 35 пунктов. На данный момент диапазон в 2700-2750 пунктов по индексу МосБиржи, на наш взгляд, сохраняет актуальность, и в приближении к дивидендным отсечкам полагаем, что индекс МосБиржи может вернуться к верхней границе данного диапазона".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних рынках, на наш взгляд, выглядит достаточно благоприятно, фьючерсы на ведущие фондовые индексы на открытии торгов понедельника уверенно растут, цены на энергоносители также находятся в положительной зоне. В целом мы ожидаем очередных попыток переписать максимумы по отечественным фондовым индексам".