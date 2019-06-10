Рынок акций должен обновить исторический максимум - Алор Брокер

"Внешний фон сегодня для рублевых активов складывается позитивный: более 0,3% прибавляют американские фьючерсы, на полпроцента растет нефть, в "зеленой" зоне торгуется фондовая Азия. Мировые инвесторы отыгрывают решение Дональда Трампа не вводить пошлины в отношении мексиканских товаров. Однако на какую величину вырастет рынок акций будет зависеть от притока свежих денег на рынок. Сопротивлением для индексу МосБиржи является район 2760 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала. Но на таких высотах российский рынок мы сегодня не ждем. Особое внимание рекомендуем уделить Сбербанку, который сегодня последний день торгуется с дивидендами. Не исключены сильные покупки бумаг банка теми, кто захочет получить дивиденды и рассчитывает на быстрое восстановление котировок после отсечки реестра. Но не исключен и второй вариант: продажа акций инвесторами, не желающими рисковать и ждать восстановления котировок, ведь акции банка за последнее время сильно выросли и находятся вблизи исторических максимумов. Во вторник, кстати, на открытии мы получим серьезный "гэп" вниз по индексу МосБиржи из-за падения акций Сбербанка из-за отсечки реестра по схеме Т+2", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России