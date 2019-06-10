.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций должен обновить исторический максимум - Алор Брокер
.
10 июня 2019 года 09:40
Рынок акций должен обновить исторический максимум - Алор Брокер
"Внешний фон сегодня для рублевых активов складывается позитивный: более 0,3% прибавляют американские фьючерсы, на полпроцента растет нефть, в "зеленой" зоне торгуется фондовая Азия. Мировые инвесторы отыгрывают решение Дональда Трампа не вводить пошлины в отношении мексиканских товаров. Однако на какую величину вырастет рынок акций будет зависеть от притока свежих денег на рынок. Сопротивлением для индексу МосБиржи является район 2760 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала. Но на таких высотах российский рынок мы сегодня не ждем. Особое внимание рекомендуем уделить Сбербанку, который сегодня последний день торгуется с дивидендами. Не исключены сильные покупки бумаг банка теми, кто захочет получить дивиденды и рассчитывает на быстрое восстановление котировок после отсечки реестра. Но не исключен и второй вариант: продажа акций инвесторами, не желающими рисковать и ждать восстановления котировок, ведь акции банка за последнее время сильно выросли и находятся вблизи исторических максимумов. Во вторник, кстати, на открытии мы получим серьезный "гэп" вниз по индексу МосБиржи из-за падения акций Сбербанка из-за отсечки реестра по схеме Т+2", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
.
Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
.
10 июня 2019 года 10:52
На текущей неделе перед заседанием Банка России неагрессивные покупки длинных ОФЗ могут сохраниться - Промсвязьбанк
"ОФЗ перед заседанием Банка России показали еще одну «ударную» неделю – доходность 5-летних госбумаг снизилась на 10 б.п. – до 7,52% годовых, 10-летних – на 19 б.п. – до 7,73% годовых. - напоминает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. - В целом практически ни у кого из инвесторов не остается... читать дальше
.10 июня 2019 года 10:37
а нефтяном рынке наблюдается "потепление" сентимента на фоне быстрого достижения компромисса в конфликте США и Мексики, а также позитивных заявлений от Саудовской Аравии по поводу перспектив сделки ОПЕК+ во II полугодии 2019 г., констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь... читать дальше
.10 июня 2019 года 10:35
"Нефть возвращается к корреляции с индексами США и все больше отдаляется от 60 долларов за баррель Brent. Согласно сообщению министра энергетики Саудовской Аравии, соглашение ОПЕК+ необходимо продлить на ближайшем заседании, которое состоится в начале июля. Ключевое решение, на наш взгляд, будет... читать дальше
.10 июня 2019 года 10:23
В базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на консолидацию вблизи 64,50-65 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Явной внутренней истории в динамике рубля не наблюдается. Из событий текущей недели, безусловно, выделяется заседание Банка России в эту пятницу, и в базовом сценарии мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 пунктов. Опыт последних заседаний показывает ограниченное влияние решения ЦБ по ставке... читать дальше
.10 июня 2019 года 10:22
Москва. 10 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть. читать дальше
.10 июня 2019 года 10:10
"Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от внешнего фона и с высокой вероятностью продолжат неспешное восходящее движение. Краткосрочный "бычий" тренд на рынке РФ по-прежнему актуален, но дать о себе знать в ближайшие дни может перекупленность. На этой неделе временно утянуть... читать дальше
.10 июня 2019 года 09:57
Ожидаем очередных попыток переписать максимумы по отечественным фондовым индексам - Инвестиционная палата
"Ситуация на внешних рынках, на наш взгляд, выглядит достаточно благоприятно, фьючерсы на ведущие фондовые индексы на открытии торгов понедельника уверенно растут, цены на энергоносители также находятся в положительной зоне. В целом мы ожидаем очередных попыток переписать максимумы по... читать дальше
.10 июня 2019 года 09:50
В понедельник аналитики прогнозируют позитивный старт фондовых торгов. Ожидаются очередные попытки переписать максимумы по фондовым индексам. читать дальше
.10 июня 2019 года 09:48
"Нефть постепенно восстанавливает утраченные позиции, позитивно реагируя на сигналы о том, что ОПЕК+ настроены продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца года. Такие комментарии поступили в ходе ПМЭФ, где встречались Россия и Саудовская Аравия. Статистика по числу буровых в США... читать дальше
.10 июня 2019 года 09:46
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно растут в понедельник. Цены на нефть продолжают расти. читать дальше
.10 июня 2019 года 09:45
Москва. 10 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.10 июня 2019 года 09:31
"Практически весь конец прошлой недели рубль консолидировался вблизи отметки 65 руб за доллар, и лишь в пятницу вечером смог ее пробить. Сейчас целью движения российской валюты является район 64,1, а потом и 63,7, где проходит нижняя граница "боковика". Пока у рубля есть все шансы продолжить... читать дальше
.10 июня 2019 года 09:20
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,3%, в районе 2735-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение... читать дальше
.10 июня 2019 года 09:10
"Утром в понедельник в начале фондовых торгов возможно повышение. Президент США Д. Трамп объявил о приостановке ввода пошлин на импорт из Мексики, что способствует смягчению опасений, связанных с "торговыми войнами" (хотя и не снимает вопросов в отношении торговых барьеров между США и Китаем), и... читать дальше
.10 июня 2019 года 09:01
"Российский рынок акций в пятницу закрыл торги вблизи нулевой отметки. Отметим, что постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон - в понедельник произойдут дивидендные отсечки в акциях "Акрона" и ММК, а также, и на этой неделе состоятся отсечки в акциях Сбербанка, "Роснефти", "Магнита", что... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.