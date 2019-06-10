Сейчас целью движения российской валюты является район 64,1 за доллар - Алор Брокер

"Практически весь конец прошлой недели рубль консолидировался вблизи отметки 65 руб за доллар, и лишь в пятницу вечером смог ее пробить. Сейчас целью движения российской валюты является район 64,1, а потом и 63,7, где проходит нижняя граница "боковика". Пока у рубля есть все шансы продолжить начатое в пятницу укрепление", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.