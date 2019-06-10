Ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,3% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,3%, в районе 2735-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на локальный рынок акций также может оказать публикация апрельской статистики по изменению количества вакансий на рынке труда в США (17:00 мск)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.