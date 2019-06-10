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В начале фондовых торгов возможно повышение - ИФ "Олма"

"Утром в понедельник в начале фондовых торгов возможно повышение. Президент США Д. Трамп объявил о приостановке ввода пошлин на импорт из Мексики, что способствует смягчению опасений, связанных с "торговыми войнами" (хотя и не снимает вопросов в отношении торговых барьеров между США и Китаем), и восстановлению спроса на рынках акций в целом. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившейся коррекции вниз по паре доллар-рубль - курс доллара к корзине мировых валют (индекс DXY) остается под давлением благодаря снижению влияния фактора "торговых войн" на готовность инвесторов к принятию риска", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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