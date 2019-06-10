Индекс МосБиржи может вернуться к верхней границе диапазона 2700-2750 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций в пятницу закрыл торги вблизи нулевой отметки. Отметим, что постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон - в понедельник произойдут дивидендные отсечки в акциях "Акрона" и ММК, а также, и на этой неделе состоятся отсечки в акциях Сбербанка, "Роснефти", "Магнита", что суммарно снизит индекс МосБиржи примерно на 35 пунктов. На данный момент диапазон в 2700-2750 пунктов по индексу МосБиржи, на наш взгляд, сохраняет актуальность, и в приближении к дивидендным отсечкам полагаем, что индекс МосБиржи может вернуться к верхней границе данного диапазона", - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.