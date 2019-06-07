Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за нефтью, завершил неделю на максимумах индекса МосБиржи

Москва. 7 июня. Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва, подогретых слабой статистикой по рынку труда США, а также раллировавшей нефтью на заявлениях Саудовской Аравии; индекс МосБиржи обновил в течение торгов исторический максимум и завершил очередную неделю ростом.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2729,61 пункта (+0,1%, максимум сессии и новый пик - 2743,11 пункта), индекс РТС - 1325,95 пункта (+0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3%.

Доллар подешевел до 64,85 рубля (-0,24 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,4-3%, доллар просел на 0,58 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3% и +2,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,5% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%).

Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В мае чистая прибыль банка составила 75,7 млрд рублей, что на 13,6% больше, чем в мае 2018 года.

Просели бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,3% "префы").

Индексы в США накануне выросли после появления в СМИ информации о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в администрации США, что такая возможность рассматривается.

В пятницу в Азии также преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, Китай и Гонконг не работают в связи с праздником - Фестиваль драконьих лодок), "плюсует" Европа (DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,8-1,6%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 1,1%, превысив 2870 пунктов) на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты.

Вышедшая в пятницу статистика Минтруда США за май оказалась хуже ожиданий, что в свете недавних заявлений главы Федрезерва подогревает ожидания скорого возможного смягчения монетарной политики регулятора.

Число рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 75 тыс. при прогнозах роста на 180 тыс., а безработица осталась на уровне 3,6%, что является минимумом с 1969 года. Согласно пересмотренным данным, в апреле количество рабочих мест в стране выросло на 224 тыс., а не на 263 тыс., как сообщалось ранее.

Внимание трейдеров направлено на встречу лидеров государств G20, которая состоится в Японии в конце месяца и которую предваряют встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20 в эти выходные. В ходе саммита в конце июня должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, и по ее итогам президент США намерен принять решение о том, стоит ли облагать повышенной пошлиной новую порцию товаров китайского экспорта.

Трамп пообещал в интервью Fox News в четверг, что добьется заключения торгового соглашения с Китаем.

Нефть вечером вернулась к активному росту на оптимизме по поводу мировой торговли и заявлениях представителей Саудовской Аравии о готовности продлить ограничения на добычу.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $63,28 за баррель (+2,6% и +1,7% накануне), июльская цена WTI - $54,02 за баррель (+2,7% и +1,8% в четверг).

Как заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на сессии ПМЭФ, Россия и Саудовская Аравия одинаково понимают ситуацию на нефтяном рынке и договорились принимать совместные решения. По его словам, из-за торговых войн рост спроса на нефть в 2019 году может составить лишь 1 млн б/с, а не 1,3-1,4 млн б/с.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в свою очередь отметил, что рынок ждет от России и Саудовской Аравии определенных действий, поэтому кооперация стран в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. По его словам, цены нефти ниже $60 за баррель не дают инвесторам уверенности в инвестициях.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, нефть выросла на сообщениях о возможном переносе сроков введения Штатами пошлин на мексиканские товары. Стороны продолжают вести переговоры по теме миграции, усиление контроля за которой является условием Трампа для сохранения пошлин на неизменном уровне. Позднее Трамп подтвердил намерение ввести 5%-ные пошлины с понедельника, что предполагает подписание соответствующего указа в пятницу.

Параллельно важной темой для нефтяного рынка остаются перспективы сделки ОПЕК+. Риторика министров энергетики Саудовской Аравии и России в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума (ПМЭФ) свидетельствует о настроенности сторон на конструктивный диалог, подкрепляя надежду участников рынка на продление сделки ОПЕК+.

Статданные по рынку труда в США еще больше убеждают рынок в замедлении американской экономики и дополнительно повышают вероятность снижения ставки ФРС. Как следствие, доллар вновь сдает свои позиции, что поддерживает нефть.

По словам эксперта компании Forex Club Андрея Войткива, рынки подросли в надежде на урегулирование намечающегося кризиса американо-мексиканских торговых отношений. В частности, вице-президент США Майк Пенс позитивно оценил предложения мексиканской делегации, заявив, что это уже "больше", чем раньше. Мексика предложила развернуть на границе с Гватемалой до 6 тыс. гвардейцев для противостояния потоку нелегальных мигрантов.

Слабость американского рынка труда оказывает давление на курс доллара. Нефть продолжает рост - участники рынка позитивно оценили заявление главы Минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха на ПМЭФ, который выразил надежду на продление соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на второе полугодие. По мнению министра, возвращение к ситуации ценового обвала на рынке нефти, как это было в 2014-2015 годах, недопустимо. Он также отметил, что в мае саудовская добыча составляла 9,65 млн б/с при обязательствах по сделке ОПЕК+ добывать 10,3 млн б/с. Аль-Фалих напомнил, что Саудовская Аравия легко может добывать и 12 млн б/с, но это разрушит рынок, и такой вариант не рассматривается, поскольку это неразумный и нецелесообразный вариант, отмечает эксперт.

По оценке эксперта "Международного финансового центра" Дмитрия Иногородского, ожидания снижения процентной ставки ФРС выглядят "несколько завышенными", причем такой же точки зрения придерживаются руководители банков UBS и Goldman Sachs. По их мнению, участники рынка закладывают слишком серьезное понижение ставок в этом году, на что нет никаких реальных причин у ФРС. Более того, даже "предупредительное" понижение не произойдет, даже в конце этого года.

Тем не менее, позитивом для рынков стала информация о том, что Мексика готова приложить усилия для решения вопроса нелегальной иммиграции. Видимо, шантаж Трампа с пошлинами все же работает. Российский рынок чувствует позитив от новостей, поступающих с ПМЭФ-2019, где мировые державы "готовы инвестировать в национальные проекты России", проблема лишь в том, что "обещать - не значит жениться". Скорее всего, после завершения данного форума и окончания дивидендных историй рынок акций России окажется под давлением и отступит от своих максимумов, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы ждут новостей с торгового фронта, а также переговоров России и Саудовской Аравии относительно сделки по нефтедобыче. Фондовая Европа растет, зарядившись поддержкой от обещаний ЕЦБ относительно мягкой денежно-кредитной политики. Региональная статистика при этом показала неожиданно сильное падение промышленного производства в Германии в апреле (на 1,9% м/м) и сокращение профицита торгового баланса страны до 17 млрд евро (ожидалось 18,6 млрд евро).

Трамп должен принять окончательное решение по вводу импортных пошлин на товары из Мексики, которые по плану вступают в силу 10 июня. В пятницу переговоры между сторонами продолжатся. Слабые статданные по занятости в США поддерживают надежды рынка на снижение ключевой ставки ФРС уже в этом году.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, отчетность Сбербанка можно считать положительной, но факт замедления темпов роста прибыли отрицать сложно. В понедельник, 10 июня, акции Сбербанка будут торговаться последний день с дивидендами 16 рублей. "Татнефть" сообщила о росте прибыли по МСФО в первом квартале на 43%, до 60,2 млрд рублей. "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) подписал договор купли-продажи в отношении 10% акций проекта "Арктик СПГ" с китайскими партнерами. Самыми сильными бумагами дня оказались "Россети" и "РусГидро".

Накануне ЕЦБ перенес предполагаемый срок повышения ставки на конец первого полугодия 2020 года, а также немного изменил ключевые экономические прогнозы. Соответственно, ведущие центральные банки фактически отказались от планов ужесточения денежной политики в обозримом будущем, что повысило аппетит к рисковым активам.

По оценке министра энергетики Саудовской Аравии, уровень $60 за баррель Brent - это слишком низкая цена, чтобы стимулировать инвестиции в отрасль нефтедобычи. Он также сообщил, что Саудовская Аравия не хочет повышать добычу, чтобы не стимулировать возвращение в ситуацию обвала цен, как в 2014-2015 годах. Он также подчеркнул, что в ОПЕК уже есть консенсус относительно продления соглашения по ограничению добычи, но остается согласовать общую позицию со странами вне организации. Вопрос о более сильном снижении добычи не стоит, поэтому аль-Фалих рассчитывает на достаточно легкие переговоры по продлению прежнего варианта.

Статистика по рынку труда США оказалась слабой, но рынок акций может найти вдохновение в растущей уверенности относительно более мягкой политики ФРС, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+10,1% и +7,3% "префы"), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+5,9%), акции "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+4,1%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+2,8%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-11,3%) и банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-5,7%), также просели акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-6,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-3,2%), ГДР "Ленты" (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,065 млрд рублей (из них 16,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).