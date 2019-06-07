Рынок акций РФ в первую неделю июня обновил максимум индекса МосБиржи на дивидендных идеях

Рынок акций РФ в первую неделю лета продолжил подъем на дивидендных идеях во главе с бумагами "Газпрома" и Сбербанка, благодаря чему индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, закрепившись выше рубежа 2700 пунктов; индекс РТС превысил 1325 пунктов - максимум с конца февраля 2018 года. При этом внешние фондовые площадки и нефть скорректировались вверх на фоне надежд на деэскалацию торгового противостояния между США с остальным миром, хотя отток капитала из-за ухода от рисков с развивающихся рынков продолжился.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 30 мая по 5 июня составил порядка $230 млн против оттока $110 млн неделей ранее. Отток капитала из фондов, инвестирующих только в акции РФ, составил за неделю около $150 млн против оттока $90 млн на прошлой неделе (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 3 по 7 июня вырос на 2,4% и составил 2729,61 пункта, индекс РТС прибавил 3% и достиг 1325,95 пункта на фоне снижения доллара до 64,85 руб./$1 (-0,58 рубля). Нефть Brent за неделю подросла на 2,5% или $1,52 (августовский фьючерс).

На первых летних торгах рынок акций обновил исторический максимум по индексу МосБиржи, превысившего рубеж 2700 пунктов (индикатор поднялся к 2730 пунктам) на раллировавших бумагах "Газпрома" (+9,5%) и Сбербанка (+2,9%), причем первые обновили пик и максимум объема торгов с 2008 года на фоне слухов, что глава концерна Алексей Миллер может объявить о своей отставке (слухи впоследствии не подтвердились). По рыночной капитализации "Газпром" вышел на первое место, обогнав Сбербанк. Внешние фондовые площадки также продемонстрировали умеренную коррекцию после падения из-за опасений замедления мировой экономики в свете торговой войны США с остальным миром.

В понедельник стало известно о решении президента США Дональда Трампа с 5 июня лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран (Generalized System of Preferences, GSP). В результате Индия лишится возможности беспошлинно экспортировать в США порядка 2 тыс. наименований товаров. Нефть Brent опустилась ниже $61 за баррель на фоне статистики Baker Hughes о недельном росте числа активных буровых в США на 3 единицы (до 800 установок).

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после ралли, индексы МосБиржи и РТС просели к круглым уровням 2700 и 1300 пунктов соответственно во главе с перегретыми ранее бумагами "Газпрома" (-2,3%), при этом внешние фондовые площадки и нефть к вечеру вторника подавали позитивные сигналы. Откат акций "Газпрома" в течение сессии превышал 5%, однако вечером бумаги отыграли большую часть падения на заявлениях Миллера о дивидендной политике, который подтвердил, что концерн будет ориентироваться на достижение размера выплат на уровне 50% прибыли по стандартам МСФО.

Нефть днем во вторник оставалась под давлением продавцов, однако вечером "быки" развернули цены вверх, стоимость Brent поднялась в район $61,4 за баррель.

В среду рынок акций просел вслед за вновь рухнувшей нефтью на статистике Минэнерго США о росте запасов сырья, однако индексы МосБиржи и РТС смогли удержать рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно за счет роста бумаг энергетиков и банков. Негативной новостью для рынка также стало решение постпредов стран ЕС одобрить продление на год ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма. Поддержку мировым фондовым площадкам оказали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США, что было расценено инвесторами как сигнал на возможное скорое смягчение монетарной политики.

Нефть Brent локально проваливалась в район $59,5 за баррель на статистике Минэнерго США: запасы нефти выросли за неделю на 6,77 млн баррелей при прогнозах снижения на 2 млн баррелей, также сильнее ожиданий выросли резервы бензина и дистиллятов; добыча нефти в Штатах увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до рекордных 12,4 млн б/с. К закрытию дня Brent отскочила к $60,5 за баррель.

В четверг рынок акций возобновил рост на фоне некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ряда позитивных новостей со стартовавшего трехдневного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), реакция на итоги заседания Европейского Центробанка оказалась нейтральной (регулятор сохранил монетарную политику неизменной, но неожиданно заявил о намерении сохранить ключевые ставки до конца первой половины 2020 года, хотя раньше ожидалось, что ставки останутся на прежнем уровне до конца 2019 года). Индекс МосБиржи вновь поднялся к 2730 пунктам во главе с бумагами "Мечела" (+5,2%) и Сбербанка (+2,5%), индекс РТС вырос до 1320 пунктов.

Нефть Brent после волатильных торгов в районе $60 за баррель к закрытию сессии в четверг поднялась выше $62 за баррель.

В пятницу утром рынок акций РФ обновил исторический максимум по индексу МосБиржи (индикатор превышал 2743 пункта) на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ощутимой коррекции нефти вверх на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты, после чего "быки" взяли тайм-аут в ожидании свежих драйверов. Локомотивом роста выступили бумаги "Россетей" (+3%), "РусГидро" (+2,4%) и обновившие максимумы с апреля 2018 года акции Сбербанка (+1,4%) на фоне сильного отчета за 5 месяцев (чистая прибыль по РСБУ в январе-мае выросла на 12,3% в годовом выражении (до 369,1 млрд рублей), прибыль в мае выросла на 13,6% (до 75,7 млрд рублей)). Упали из-за отсечки на бирже дивидендов акции "МРСК Волги" (-11,3%) и банка "Санкт-Петербург" (-5,7%).

Американские СМИ сообщили, что Штаты могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики. Внимание трейдеров направлено на встречу лидеров государств G20 в Японии в 8-9 июня, где должна состояться встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, и по ее итогам президент США намерен принять решение о том, стоит ли облагать повышенной пошлиной новую порцию товаров китайского экспорта.

Нефть Brent превысила $63 за баррель. Глава Минэнерго Саудовской Аравии заявил, что рынок ждет от России и Саудовской Аравии определенных действий, поэтому кооперация стран в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. По его словам, цены нефти ниже $60 за баррель не дают инвесторам уверенность в инвестициях.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Обувь России" (+26%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (+17%), "Россетей" (+8%); хуже рынка смотрелись акции "МРСК Волги" (-11%), банка "Санкт-Петербург" (-7%), "Роснефти" (-3%).

Рынок акций во второй декаде июня может продолжить попытки роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры, однако отсечки дивидендов в ряде компаний (Сбербанка, "Роснефти", "Магнита", ММК) окажут давление на российские индексы. Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2680-2750 пунктов, для индекса РТС - 1270-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".