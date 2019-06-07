Цены евробондов РФ по итогам недели подросли вслед за UST на ожиданиях снижения ставки ФРС
Российские активы оказался практически невосприимчивы к внешнему негативу и падению цен на нефть почти до $60 за баррель сорта Brent в начале недели. Котировки "длинных" выпусков евробондов России 3 мая слегка подросли вслед за US Treasuries, в то время как изменения цен среднесрочных и "коротких" бумаг были незначительными. Таким образом, сохранившееся ралли базовых активов стимулировало рост котировок и отечественных бумаг, несмотря на падающую нефть и в целом возросшие глобальные риски из-за опасений, что торговые войны США со своими партерами могут привести к замедлению темпов роста мировой экономики.
Мировые рынки заметно упали на фоне решения президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем. Трейдеры крайне негативно восприняли заявление Трампа о том, что с 10 июня Штаты вводят 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики. "Пошлина будет действовать до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил Трамп. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.
Также Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорилось в распоряжении президента.
Тем временем, Китай объявил о намерении создать собственный "черный список" иностранных организаций, действия которых могут нарушать "законные права и интересы" китайского бизнеса. Китай разработает механизм, с помощью которого будет вносить в список "неблагонадежных" иностранные компании, организации и частных лиц, которые не подчиняются рыночным правилам, нарушают условия контрактов, а также ограничивают поставки продукции по причинам неделового характера, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн. Пекин также опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорилось в документе.
На фоне наметившейся во вторник стабилизации ситуации на мировых рынках капитала активизировались покупатели и в секторе отечественных еврооблигаций. Основную поддержку рынку евробондов России вновь оказало снижение безрисковых ставок - US Treasuries стали одними из основных бенефициаров обострившейся ситуации в торговом противостоянии Соединенных Штатов и их партнеров. При этом российские бумаги не попали в общемировой тренд бегства от рисков благодаря как снижению санкционной риторики и соответственно санкционой премии, так и сильным кредитным качествам.
Американские фондовые индексы выросли 4 мая максимальными темпами с января текущего года, Dow Jones взлетел более чем на 500 пунктов. Поддержку рынку оказали заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о готовности американского центробанка поддержать экономический подъем в США. "Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики и как всегда готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - заявил Пауэлл. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике.
Заметный ценовой скачок вверх российские еврооблигации продемонстрировали в середине недели благодаря изменившимся ожиданиям инвесторов относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы США. В частности, теперь участники рынка ждут от Федрезерва снижения в ближайшее время базовой процентной ставки. На этом фоне рост котировок "длинных" выпусков евробондов России достигал 5 мая 80-110 базисных пунктов, а снижение доходностей составляло 5-9 базисных пунктов в зависимости от дюрации.
Поступательный ценовой рост в секторе российских еврооблигаций в четверг продолжился благодаря позитивной динамике базовых активов на фоне ожиданий возможного скорого смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом США. Долговые бумаги других стран с развивающейся экономикой также находились в русле растущего тренда, но отечественные евробонды при этом выступали в качестве лидеров повышения.
В последний день недели тенденцию к ценовому росту как US Treasuries, так и российских еврооблигаций поддержали опубликованные в США относительно слабые данные по рынку труда за май, которые лишь усилили у инвесторов ожидания снижения процентных ставок американским регулятором.
Согласно данным министерства труда США, число рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось всего на 75 тыс., в то время как аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 180 тыс. При этом, согласно пересмотренным данным, в апреле количество рабочих мест в стране выросло на 224 тыс., а не на 263 тыс., как сообщалось ранее. За март-апрель данные о приросте количестве рабочих мест были пересмотрены с ухудшением на 75 тыс., в результате чего среднемесячный подъем за последние три месяца составил 151 тыс. Безработица в США в мае осталась на отметке 3,6%, что является минимумом с 1969 года, сообщило Минтруда.
Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,6% и составила 112,64% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 7 базисных пунктов и 7 июня составил 145 базисных пунктов).
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 2,25% (их доходность снизилась на 16 пунктов - до 4,63% годовых), с погашением в 2042 году - на 2,1% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 пунктов - до 238 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 2,7%, до 107,8% от номинала (их доходность снизилась на 18 базисных пунктов и составила 4,74% годовых).
Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал на 1%, до 102,56% от номинала (его доходность снизилась на 15 пунктов и составила 3,88% годовых), евробонды с погашением в 2026 году - на 0,8%, с погашением в 2023 году - на 0,33% (их спред к US Treasuries расширился на 5 пунктов и составил 138 базисных пунктов).
Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка снизиться в рамках коррекции на фоне прогнозируемого ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, давление на мировые рынки могут оказать опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики, а также сохраняющаяся неопределенность в торговых спорах между Соединенными Штатами и их торговыми партерами (Китаем, ЕС, Японией, Мексикой). Вместе с тем поддержку валютным гособлигациям России будут оказывать позитивные внутренние факторы, касающиеся в том числе профицитного исполнения бюджета и сдержанного роста потребительских цен.