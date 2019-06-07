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07 июня 2019 года 19:02

Цены евробондов РФ по итогам недели подросли вслед за UST на ожиданиях снижения ставки ФРС

Москва. 7 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно подросли вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились для "длинных" выпусков отечественных евробондов и практически не изменились для среднесрочных бумаг.

Российские активы оказался практически невосприимчивы к внешнему негативу и падению цен на нефть почти до $60 за баррель сорта Brent в начале недели. Котировки "длинных" выпусков евробондов России 3 мая слегка подросли вслед за US Treasuries, в то время как изменения цен среднесрочных и "коротких" бумаг были незначительными. Таким образом, сохранившееся ралли базовых активов стимулировало рост котировок и отечественных бумаг, несмотря на падающую нефть и в целом возросшие глобальные риски из-за опасений, что торговые войны США со своими партерами могут привести к замедлению темпов роста мировой экономики.

Мировые рынки заметно упали на фоне решения президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем. Трейдеры крайне негативно восприняли заявление Трампа о том, что с 10 июня Штаты вводят 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики. "Пошлина будет действовать до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил Трамп. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Также Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорилось в распоряжении президента.

Тем временем, Китай объявил о намерении создать собственный "черный список" иностранных организаций, действия которых могут нарушать "законные права и интересы" китайского бизнеса. Китай разработает механизм, с помощью которого будет вносить в список "неблагонадежных" иностранные компании, организации и частных лиц, которые не подчиняются рыночным правилам, нарушают условия контрактов, а также ограничивают поставки продукции по причинам неделового характера, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн. Пекин также опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорилось в документе.

На фоне наметившейся во вторник стабилизации ситуации на мировых рынках капитала активизировались покупатели и в секторе отечественных еврооблигаций. Основную поддержку рынку евробондов России вновь оказало снижение безрисковых ставок - US Treasuries стали одними из основных бенефициаров обострившейся ситуации в торговом противостоянии Соединенных Штатов и их партнеров. При этом российские бумаги не попали в общемировой тренд бегства от рисков благодаря как снижению санкционной риторики и соответственно санкционой премии, так и сильным кредитным качествам.

Американские фондовые индексы выросли 4 мая максимальными темпами с января текущего года, Dow Jones взлетел более чем на 500 пунктов. Поддержку рынку оказали заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о готовности американского центробанка поддержать экономический подъем в США. "Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики и как всегда готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - заявил Пауэлл. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике.

Заметный ценовой скачок вверх российские еврооблигации продемонстрировали в середине недели благодаря изменившимся ожиданиям инвесторов относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы США. В частности, теперь участники рынка ждут от Федрезерва снижения в ближайшее время базовой процентной ставки. На этом фоне рост котировок "длинных" выпусков евробондов России достигал 5 мая 80-110 базисных пунктов, а снижение доходностей составляло 5-9 базисных пунктов в зависимости от дюрации.

Поступательный ценовой рост в секторе российских еврооблигаций в четверг продолжился благодаря позитивной динамике базовых активов на фоне ожиданий возможного скорого смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом США. Долговые бумаги других стран с развивающейся экономикой также находились в русле растущего тренда, но отечественные евробонды при этом выступали в качестве лидеров повышения.

В последний день недели тенденцию к ценовому росту как US Treasuries, так и российских еврооблигаций поддержали опубликованные в США относительно слабые данные по рынку труда за май, которые лишь усилили у инвесторов ожидания снижения процентных ставок американским регулятором.

Согласно данным министерства труда США, число рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось всего на 75 тыс., в то время как аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 180 тыс. При этом, согласно пересмотренным данным, в апреле количество рабочих мест в стране выросло на 224 тыс., а не на 263 тыс., как сообщалось ранее. За март-апрель данные о приросте количестве рабочих мест были пересмотрены с ухудшением на 75 тыс., в результате чего среднемесячный подъем за последние три месяца составил 151 тыс. Безработица в США в мае осталась на отметке 3,6%, что является минимумом с 1969 года, сообщило Минтруда.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,6% и составила 112,64% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 7 базисных пунктов и 7 июня составил 145 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 2,25% (их доходность снизилась на 16 пунктов - до 4,63% годовых), с погашением в 2042 году - на 2,1% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 пунктов - до 238 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 2,7%, до 107,8% от номинала (их доходность снизилась на 18 базисных пунктов и составила 4,74% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал на 1%, до 102,56% от номинала (его доходность снизилась на 15 пунктов и составила 3,88% годовых), евробонды с погашением в 2026 году - на 0,8%, с погашением в 2023 году - на 0,33% (их спред к US Treasuries расширился на 5 пунктов и составил 138 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка снизиться в рамках коррекции на фоне прогнозируемого ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, давление на мировые рынки могут оказать опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики, а также сохраняющаяся неопределенность в торговых спорах между Соединенными Штатами и их торговыми партерами (Китаем, ЕС, Японией, Мексикой). Вместе с тем поддержку валютным гособлигациям России будут оказывать позитивные внутренние факторы, касающиеся в том числе профицитного исполнения бюджета и сдержанного роста потребительских цен.


Опубликовано: /Финмаркет/
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