Число новых рабочих мест в США оказалось более чем в два раза ниже прогноза - Forexite

"Число новых рабочих мест в США оказалось более чем в два раза ниже прогноза, а его значения за два предыдущих месяца пересмотрены в сторону уменьшения на 75 тыс. Показатель упал ниже отметки 100 тыс., которая считается важной для рынка труда. Эти данные вышли вслед за очень низким числом новых рабочих мест в частном секторе, которое было опубликовано в среду, - отмечают аналитики Forexite. - Фондовые индексы в США отреагировали на показатели ростом, а индекс доллара - резким падением. Биржи растут от 1.2% до 1.7%, а падение индекса доллара на этой неделе может стать самым значительным с марта. На рынке ожидают, что уже в конце июля ставка по федеральным фондам в США может быть уменьшена. Также не исключаются еще два уменьшения ставки к середине следующего года. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0.060 пункта до уровня 2.070%. Министерство торговли США заявило, что введение новых ввозных пошлин на некоторые товары из Китая перенесено с 1 на 15 июня. Внимание инвесторов также направлено на торговые переговоры между США и Мексикой. Президент США Трамп заявил, что введение новых таможенных пошлин на мексиканские товары может быть отложено. Фьючерс на легкую нефть в США вырос на 1.3% выше уровня 53.25 доллара за баррель".